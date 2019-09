A tavalyi terméskiesés miatt hiánycikk a gyorsfagyasztott zöldborsó

Fagyasztva is jól fogy a magyar zöldborsó. Mivel a tavalyi zöldségtermés mennyisége elmaradt a várttól, ezért az elmúlt hetekben a mirelit zöldborsóból, jelenleg pedig a sóskából mutatkozik hiány egyes boltokban.

Szerkesztőségünk munkatársa figyelt fel arra, hogy a boltokban gyakran nem lehet kapni gyorsfagyasztott zöldborsót. Két, egy külföldi és egy hazai tulajdonú élelmiszer-üzletláncnál kérdeztünk utána a témának.

A Lidl Magyarország kínálatában a mélyfagyasztott zöldborsóból átmeneti hiány volt tapasztalható néhány áruházban, de a termék már az áruházlánc mind a 181 üzletében megtalálható, továbbra is kiváló minőségben. Az áruházlánc kizárólag hazai zöldborsót kínál vásárlóinak, mely mélyfagyasztott kivitelben érhető el. Az áruházlánc nem forgalmaz zöldborsót konzerv vagy üveges kiszerelésben, tudtuk meg Tőzsér Judit vállalati kommunikációs cégvezetőtől.

Egy tapasztalt háziasszony elárulta, városszerte hiány mutatkozott május-június óta a gyorsfagyasztott zöldborsóból. A Lidl pápai üzletében dolgozó ismerősétől azt hallotta, más bevásárlóközpontokból is hozzájuk mentek ezen áruért a vásárlók.

Ottjártunkkor egy idős házaspár éppen hiába kereste a mirelit zöldborsó 40 dekagrammos kiszerelését, az egy kilogrammosból pedig bőven volt készleten. Mint mondták, néhány hétig nélkülözniük kellett a kisebb csomagolásút – amit általában vesznek, mert kettejüknek egy ételhez elég annyi is –, azonban a nagyobból (ami persze jobban megéri) nem tapasztaltak hiányt.

Az egyik pápai Coop üzletvezetője felidézte, náluk egyáltalán nem volt hiány a mirelit zöldborsóból, ottjártunkkor is kétféle termék volt kapható, 450 és 750 grammos kiszerelésben (utóbbi osztrák gyártmány). Azonban a gyorsfagyasztott sóskából jelenleg hiány mutatkozik, mivel a tavalyi elfogyott, az idei termés pedig még nem került be a boltokba. A Lidl kínálatában a tavaszi gyér termés okán szintén átmeneti hiány tapasztalható a mirelit sóskából.

Mint megtudtuk, a zöldborsó termésmennyisége tavaly lényegesen elmaradt a várttól: nagymértékben, harminc százalékkal csökkent 2018-ban az előző évhez képest. A kisebb hozam a tavaszi szélsőséges időjárás következménye volt. A márciusi hideg miatt két hetet csúszott a vetés, ezért a májusi rendkívüli meleg és aszályos időjárásra nem tudtak kellően felkészülni a növények, illetve a szokatlan hőség miatt kevés hüvely fejlődött ki rajtuk. A nagy szemű borsók termésátlaga hektáronként 3-5 tonna volt, az átlagos 6-7 tonna helyett. Az apró szemű fajtákból a szokásos termés felét, hektáronként 2,5-3 tonnát takarítottak be. Az öntözetlen állományoknál pedig 80-100 százalékos is lehetett a terméskiesés.

Mint arról júliusban beszámoltunk, a tavalyihoz hasonló lehet idén a zöldségtermés. Az április közepéig tartott rendkívül aszályos időszak nehezítette a zöldborsó, a gyökérzöldségek és a hagymafélék vetését, ezt követően a csapadék gyomosodást eredményezett, illetve több növényfajnál fertőzések léptek fel. Ugyanakkor vannak olyan növények is, mint például a hidegtűrő borsó, amelyeknek kifejezetten kedvezett a hűvösebb, csapadékos időjárás. Becslések szerint a konzervnövények közül a zöldborsóból tavalyhoz mérten többet, 17-18 ezer hektárról mintegy 90-93 ezer tonnát takarítottak be a nyáron.

Tavaly írtunk róla, hogy a konzervipari felhasználásra szánt hüvelyes iránt nagy a kereslet, de fagyasztva és frissen is jól fogy a magyar borsó. Éves szinten fejenként két kilogramm a lakossági fogyasztás. Az Európai Unió belső piacán Magyarország számít a legnagyobb zöldborsókonzerv-exportőrnek: egy év alatt több mint 42 ezer tonnát szállítunk a közösség országaiba. Emellett a 27 tagállam közül az unión kívüli területekre is mi visszük ki a legtöbb konzervzöldborsót az EU-ból. Oroszország számít a legnagyobb célpiacnak. Emellett Németországba, Olaszországba, a Baltikumba és Franciaországba is szállítanak zöldborsót a hazai konzervgyárak. A magyarországi fagyasztott zöldborsóból évente 15-18 ezer tonnát exportálunk, legnagyobb felvásárlóink Németország, Olaszország, Románia, Görögország és az évente 140 ezer tonnát exportáló Belgium. A magyar piacra elsősorban Szerbiából és Lengyelországból kerül fagyasztott zöldborsó.