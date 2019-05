A tavaszi esők után kibújnak a gombák

Csapadékszegény tél és tavaszelő után végre sokat esett az eső. Növekednek a gombák, a keddi piacnapon vadon termő csiperkét és mezei szegfűgombát is árultak őstermelők.

Kelli Lajos gombaszakellenőr sem unatkozik már, egy hölgy sárga gévagombát, egy férfi sárguló pereszkét hoz vizsgálatra.

– Nagyon egyenetlen volt a csapadék eloszlása, országosan és régiónként is nagyok a különbségek. Időnként nagy szél is fújt, ami a gomba ellensége, de azért volt olyan időszak is, amikor a csendes eső végre leszivároghatott a talajba. A csapadékos időjárás viszont kedvez a gomba kártevőinek is, vannak helyek, ahol nem lehet kukacmentes gombát találni, és sok a drótféreg is – mondta el Kelli Lajos, a Veszprémi Piac és Vásárcsarnok gombaszakellenőre.

Megtudtuk azt is, hogy a kucsmagomba szezonja – ez a faj a tavasz első gombája – országosan is nagyon gyenge volt, a megyében csak elvétve lehetett találkozni egy-egy példánnyal.

– Az eső után most előjött már a mezei szegfűgomba. Ezt sokan gyűjtik, de könnyen összetéveszthető az üregestönkű szegfűgombával, amely enyhe gyomor- és béltünetekkel járó mérgezést okozhat. Lehet még gyűjteni a májusi pereszkét, vagy ahogy többen ismerik, a szentgyörgygombát, különféle csiperkéket, és van még tövisalja gomba is. Ez utóbbival már különösen óvatosnak kell lenni, hiszen a gombanaptár szerint is május 15-ig szabad gyűjteni ezt a fajt, később a megjelenő zöldesszürke döggombával könnyű összetéveszteni – mondta Kelli Lajos.

– Azt is mindig elmondom, hogy van ugyan gombanaptár, de erről a gombák nem tudnak. Ha kedvező körülmények vannak, a gombák termőtestet hoznak. Évek óta megfigyeljük, hogy őszi gombák megjelenhetnek tavasszal, és fordítva. Idén például már előfordul a nagy őzlábgomba és a lila pereszke is. Nagyon sok gomba megjelent már: tintagombák, kígyógombák, a nyári és az ördögszekér laskagomba, és ha folytatódik ez a párás idő, lehet számítani a vargányafélék megjelenésére is – tette hozzá a szakember.

Idén változtak a jogszabályok, és új fajok is bekerültek a piaci árusítás körébe.

– Vannak olyan változások, amelyeket jónak tartok, de akad olyan is, amit személy szerint nem tartok szerencsésnek: például a rókagombák közül négy új faj is árusítható lett. Én nem örülök, hogy a szürke, a tölcséres és a szagos rókagomba árusítható lett, mert ezek korábban a kímélendő fajok között szerepeltek. Vannak tájegységek, ahol ugyan tényleg gyakrabban találkozhatunk ezekkel a fajokkal, nálunk azonban nagyon ritkák.

A halvány rókagombát a gyűjtők közül csak a tapasztaltabbak tudják megkülönböztetni a sárga rókagombától, ugyanígy több árusítható faj „ikertestvére” is az árusítható fajok közé került. Bekerültek csekélyebb élvezeti értékű gombák is, például a keserűgombák közül kettő, majd várjuk a visszajelzéseket – fejezte be Kelli Lajos.