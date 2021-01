A taxisokat sem kímélte a járványhelyzet

A pandémia tavaszi, első hullámában segítséget kapott a személyszállítási ágazat, adófizetési könnyítéseket biztosítottak a kis- és mikrovállalkozásoknak, így nem kerültek a csőd közelébe. Most ismét nehéz helyzetben vannak a személyfuvarozók.

– Szomorúan éljük meg ezeket a napokat… Karácsonykor semmi sem volt, mint ahogyan szilveszterkor sem lesz. Ezeken a napokon tudtunk volna egy kis pénzt keresni – nyilatkozta a Naplónak Földesi Ferenc, akivel a veszprémi buszvégállomásnál található droszton beszélgettem.

Földesi Ferenc nem most kezdte: anno Volán-taxisként indult, 1985 óta „maszek”, ma már nyugdíj mellett űzi az ipart.

– Ez a szerencsém! Az, hogy nyugdíjas vagyok – tette hozzá. – Még hasonlóra sem emlékszem, és remélem, hogy nem is lesz hasonló, mint ez a Covid-vírus.

Meséli: a nyár is katasztrofális volt. Nem voltak külföldiek, a szórakozóhelyekről nem nagyon mentek tovább az emberek, a kórházban sem volt rendelés, most pedig a kijárási tilalom és a tavaszinál rosszabb helyzet, mondta. Költségek viszont vannak, elég csak a szervizre, az üzemanyagra, az étkezésre gondolni, de például a taxiórát is hitelesíteni kell kétévente, és az online pénztárgépnek is vannak díjai. Január elsejétől ugyanakkor kártyaleolvasó is kell az autókba, ami újabb kiadással jár.

– Nagy bajban vannak a kollégák. Főleg azok, akik részletre vették az autójukat. Ők napi 16 órát kint vannak – osztotta meg. – Én nyolc óránál tovább nem dolgozom, ahhoz már öreg vagyok. Nem is idegesítem magam miatta, amennyi van, annyi van.

Megjegyezte, hogy nincs segítségük, pedig nekik is jól jönne valamilyen kormányzati támogatás.

– Annyi van, hogy akiknek 10 éves lett volna az autója, azok kaptak egy év haladékot. A veszprémi taxisokat ez tudtommal nem érintette – fogalmazott Földesi Ferenc, aki kérdésünkre azt is elárulta, hogy a megyeszékhelyen valamivel több, mint 30 taxisofőr lehet úton.

– Nem sok, de elég – mondta a 67 esztendős taxis. – Vannak köztünk nappalos és éjszakás kollégák is, váltjuk egymást.

Maga a taxistársadalom, úgy látja, „sokat hígult” az elmúlt évtizedekben, de mindig jönnek a fiatalok. Ő egy, maximum két évig szeretne még taxizni.

– Van önkritikám, 70 évesen már nem akarok itt kotlani – vallotta be. – Amennyi lesz, annyi lesz, abból fogunk megélni.