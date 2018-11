A Veszprém megyei kereskedők felkészültek a karácsonyi rohamra, a vásárlók nem sietnek

Bármennyire hihetetlen, de egy hónap múlva itt a karácsony. Vajon a kereskedők mennyire érzik az ünnepi készülődés izgalmát a vásárlók részéről, illetve milyen karácsonyi kollekcióval, ötletekkel, egyedi és kreatív termékekkel várják a hozzájuk betérőket?

A divatüzletekben ez eddigi tavaszias időben a téli árukészlet iránt még nem érdeklődtek az emberek, a lázas ajándékvásárlás nem igazán indult el. Azért ellenpéldával is találkoztunk, egy exkluzív női fehérnemű- üzlet tulajdonosa, Bokor Hajnalka lapunknak elmondta, hogy a szebb és finomabb darabok a kelendőbbek karácsonyi ajándék gyanánt.

– Nálunk már érezhetően elindult a keresgélés, ötletelés. Vásárlóink szeretik a finom, pihe-puha köntösöket, amikbe jó érzés egy téli estén beburkolózni. A fehérnemű-garnitúrák is praktikus és szép ajándékok, a csipkés darabok örök klasszikusnak számítanak. Vevőink kedvelik a hálóingeket és pizsamákat is. Újdonságként egyre inkább keresik a fekete, szépen dekoltált, csipkebetétes bodykat, de a fiatal lányok körében népszerűek a színes trikók, amik nőiesek és sportosak is egyben. Alsóneműk tekintetében a brazil típusú csipkebetétes fazon kényelmes, de ugyanakkor szép megjelenést ad a hölgyeknek, ez idén az egyik nagy kedvenc – mondta el a tulajdonos.

Hegyi Józsefné tapolcai lakostól megtudtuk, a korábbi évek hibáiból tanulva, idén már időben elkezdte a karácsonyi ajándékok beszerzését. Év közben nyitott füllel figyelte a családtagok kívánságait, és igyekezett mindenkit személyes ajándékkal meglepni. Neki már csak a karácsonyi menühöz kell megvenni a hozzávalókat, és becsomagolni az ajándékokat.

Már az egyik helyi biobolt is karácsonyi árukészlettel várja a vásárlókat. Martonné Novák Enikő tulajdonostól megtudtuk, kelendő portéka a glutén- és laktózmentes kézműves csokoládé, valamint a szaloncukor míves csomagolásban. Szeretik a vevők a különleges szálas teákat, egy-egy díszes bögrével kombinálva, ami a teázás rituáléjához tökéletes ajándékválasztás lehet. A natúr kozmetikumok iránt is jelentős a kereslet, sőt az is előfordul, hogy különleges, hidegen sajtolt olajokat és egyéb egészséges termékekből összeállított ajándékcsomagot kérnek a vevők.

