A veszprémi autókereskedések alkalmazkodtak a kialakult helyzethez

A kormány rendelkezésének megfelelően 15 órakor bezár az Autó-Forrás Kft. márkakereskedése is, amelynek március végéig viszonylag sok megrendelése volt. Csongrádi László ügyvezető szerint negyedéves csúcsot döntenek, viszont áprilistól a 2008-as gazdasági világválság szintjére eshet vissza az új-és használtautó értékesítés.

Az értékesítő kollégák délután háromig dolgoznak, az autók okmányirodai ügyintézése online formában történik, a szerviz teljes munkaidőben üzemel a veszprémi Fiat, Hyundai, és Alfa Romeo kereskedésben.

A helyzet javítása érdekében a garanciális szervizeknél bevezették azt – megfelelő biztonsági intézkedések mellett –, hogy elhozzák az ügyfelektől az autókat, majd a szervizelést követően vissza is viszik a tulajdonosoknak. A munkatársak betartják a biztonsági intézkedéseket, a szalonban óránként fertőtlenítik az asztalokat és a kilincseket, a manapság személyesen ritkán érdeklődő ügyfelekkel pedig tartják a kétméteres távolságot. Az ügyvezető elmondja azt is, hogy sokakkal ellentétben még kitartanak és kinyitnak szombaton is.

– Kétféle forgatókönyvet látok a koronavírussal kapcsolatban. A pesszimista szerint, a fertőzöttek száma, ha nem is éri el az olaszországi szintet, de a mértéke meghaladja az egészségügyi rendszerünk teljesítőképességét és lehetőségeit. Ha így alakul, akkor nagy probléma lesz. Az optimista verzióban az intézkedések meghozzák az elvárt hatást és szép lassan normalizálódhat a helyzet.

Többek véleménye alapján én is azt gondolom, hogy három-négy hónap biztos rámegy, mire visszatérhet az élet a normál kerékvágásba – vélekedik Csongrádi László, aki elmondja még, hogy az általuk forgalmazott márkák közül először a Hyundai csehországi, majd török gyára állt le. Viszont a koreai autógyárban újra elindult a munka, és tőlük 100 elektromos autót hajóznak be a magyar piacra. Ugyanakkor jelzés értékű, hogy az egyik olaszországi Fiat gyár most éppen lélegeztető gépeket gyárt.

– Kereskedőként a legjobban az fáj, hogy minimális az érdeklődés, és nagyon gyors volt a kontraszt, napokon belül összeomlott minden. Ráadásul az autókereskedelem egyelőre nem szerepel a gazdaság szereplőinek azon a listáján, akiknek a kormány segítséget ígért– zárja a beszélgetést az ügyvezető.

Nem szükséges a személyes megjelenés a kereskedésben új autó vásárlása esetén

Csomai-Vajthó Szabina, a Peugeot-kat forgalmazó Vektor-Car Kft nevében azt válaszolta lapunknak, hogy a kormányrendeletnek megfelelően gépjármű szervizük 8-tól 17 óráig, illetve új autó értékesítésük 8-tól 15 óráig tart nyitva.

A Toyota Márkakereskedés, az Autóház Veszprém Kft. arról tájékoztatott, hogy nem szükséges a személyes megjelenés a kereskedésben új autó vásárlása esetén. A gépkocsi átadás az autó ügyfélhez történő kiszállításával is – „lábon” vagy trélerrel – megvalósulhat. Ugyanakkor Veszprém megyén belül előzetes egyeztetés után eljönnek az autónkért, beviszik a szervizbe, a munka végeztével pedig visszahozzák, ráadásul kártyás fizetés is lehetséges. Természetesen az üzletek nyitvatartásáról szóló 2020. március 16.-i kormányintézkedésnek megfelelően működik a márkakereskedés és szerviz: hétfőtől péntekig reggel fél 8 és délután 3 óra között vannak nyitva, ugyanakkor szombaton határozatlan ideig zárva tartanak.

Hasonló a helyzet a Ring Autó Kft-nél (VW, Audi, Seat, Skoda) is, hiszen ők is azt tudatták, „hogy a koronavírus által Magyarországon kialakult veszélyhelyzetre tekintettel, akik nem akarják, vagy nem tudják autójukat szervizünkbe elhozni, de az autó szerviz igényt jelez, illetve bármilyen szerviz munka elvégzése szükséges, akkor a vészhelyzet időtartama alatt Veszprém közigazgatási határán belül, előre egyeztetett időpontban elmennek az autóért (a szükséges védőfelszerelésben), a szervizben elvégzik a szükséges munkálatokat, majd az autót fertőtlenítve visszahozzák”.