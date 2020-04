A veszprémi piacon is beindult a palántaszezon

Nagykanizsa mellől, Eszteregnyéről jár a veszprémi piacra Galácz Józsefné, Mária. A hölgy portékai előtt kígyózik sor, alig tudjuk néhány percre „elrabolni” a növénykés ládák mellől.

– Február második felében elveteményeztünk, aztán jött a járvány helyzet – meséli munkatársunknak, miközben a palántákat rendezgeti. – Nem könnyű. Tavalyi árakon adunk mindent, mert nem szeretnénk, hogy megmaradjon.

Elmondja, hogy sokan ültetnének, több törzsvásárló is kereste a járvány szülte bizonytalanságban, hogy lesznek-e idén tavasszal. Aztán a hatályos jogszabályokat betartva, orvossal is beszélve úgy döntöttek, hogy jönnek. Természetesen maszkban, kesztyűben, fertőtlenítővel. Félve egy picit ugyan, de kedden, pénteken is megtalálhatóak a piacon.

– A felhozatal? Paradicsomból van öt-hatféle is. De van kígyóuborka is – mutatja Mária.

Cukkini, fűszerek, paprika csakúgy megtalálható a standon. A már említett törzsvásárlók nem is csoda, hogy keresik őket. Meséli: elmúlt 60 éves, és az anyukájával kezdte több, mint négy évtizede.

Megtudjuk tőle azt is, hogy 1995-ig a kereskedelemben dolgozott eladóként, majd később egy irodában tevékenykedett, és a mama halála után vette át a piacot és palántákkal való munkákat teljesen. Hozzáteszi, otthon a házban a fűtést korszerűsíteni kellett, ám azóta a palánta sem fagy el.

– A paradicsomok között vannak, amelyeket különösen szeretnek a vevők – mutatja. – Ez igaz az úgynevezett K3-asra, amely egy kecskeméti fajta és méteresre nő, ráadásul fürtös. Ugyanakkor van lugas, a hagyományos, a régi fajták, például a jugoszláv krumplilevelű. Azért jugoszláv – magyarázza Galácz Józsefné – , mert évtizedekkel ezelőtt a hajdani Jugoszláviából került az országba cserekereskedelem kapcsán. Ez hagyományos, nem hibridfajta, mutatja.

Láthatóan mindent szeretnek a vevők, több ládikó már-már üres, vagy alig van benne, pedig alig járunk 8 óra után néhány perccel.

– Drága a paprika, az uborka, akinek egy kis kertje van, netán nagyobb balkonja, az bizony igyekszik ültetni – mondja Mária. – A vevők szeretik a fűszereket is, jól fogy a bazsalikom, a borsikafű, a kakukkfű, és a lestyán is.