A veszprémi szórakozóhelyek is megsínylik a járvány második hullámát

A koronavírus-járvány második hullámában szerdától ismét bezárásra kényszerültek a megyeszékhely népszerű pubjai, éttermei, szórakozóhelyei. A kormány szigorú intézkedései miatt szükségszerűvé vált a gazdasági újratervezés 2020 végére.

Veszprém több szórakozóhelyét is elbúcsúztatták a vendégek kedden este. Az akkor még este 11-ig tartó nyitvatartás mellett akciókkal és programokkal búcsúztatták el a tulajdonosok is a törzsvendégeiket.

A Papírkutya, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 kultúrbisztrója még megtartotta utolsó koncertjét, ahol Apey lépett fel. A kultúrbisztró február végi nyitása után pár héttel már bezárásra kényszerült egyszer, most pedig alighogy visszarendeződtek eljött az újabb bezárás ideje. Pékné Rétfalvi Bernadett üzletvezető a Napló kérdésére elmondta, az utolsó estén mindenki bíztatta őket, és nagyon meghatotta az az összetartás, és szeretet, amit a vendégeitől kapott.

– Az előző bezárást szerencsésen túléltük, de nem volt egyszerű. Most egyelőre csak várni tudunk, hogy meddig fog tartani a mostani bezárás. A márciusi időszakban nem láttuk értelmét, hogy kiszállítást vállaljunk, akkor még annyira új volt az egész. Most azért már más a helyzet, de a kiszállításnak most sem vagyunk a hívei: a kiszállítást lehetetlen rentábilisan, jövedelmet termelően fenntartani olyan árakon, mint amiken mi dolgozunk. Mivel a kormányrendelet engedélyezi az elviteles lehetőséget, inkább ezzel élünk.

Nem szeretnénk elengedni a kollégákat,

róluk gondoskodnunk kell, nagyon bízunk benne, hogy tényleg csak harminc napra szól a bezárás. A mostani bezárás előtt egy pár nappal a vendégeink bejöttek hozzánk búcsúzkodni, mindenki nagyon kedves volt, és sokan érdeklődtek az ételeink iránt is. Nagyon bizakodóak vagyunk, hogy ha ennek a bezárásnak vége, újra találkozhatunk a vendégeinkkel – mondta el Pékné Rétfalvi Bernadett.

Az üzletvezető hozzátette, a Papírkutya csapata már a korábbi, 11 órai zárást is engedményként élte meg. – Az életbe lépett korlátozások jelentős áldozatot követelnek nemcsak a részünkről, de mi bízunk benne, hogy ezekkel a szabályozásokkal valóban lassítható lesz a vírus terjedése, és nem lesz hiábavaló a bezárásunk – jegyezte meg Bernadett.

Veszprém nagyon fiatal romkocsmája, a Felönt a Garatra nagyon hamar a megyeszékhely egyik kedvence lett. Az idei MTV European Music Awards felvezető helyszíne volt London és Budapest mellett, így erről a kedves, családias kis helyszínről jelentkezett be ország-világ előtt Palvin Barbara divatmodell is. A csupán júliustól létező vendéglátóhely a 600 éves Frick malomban kapott helyet.

– A márciusi leálláskor mi még nem voltunk nyitva. A szabályozás előtt egy héttel nyitott meg a konyhánk, és mivel a Fricskával közös cégvezetésről beszélhetünk a Garat tekintetében, ezért a Fricska szállítja ki a továbbiakban a Garat ételeit is. Szerencsére a csapatunk elég összetartó, szóval mi pozitívan tekintünk az elkövetkezendő időszakra is, még úgy is, hogy meg kellett szakítanunk a munkát. A Fricska és Garat életében először foglalkozunk ételkiszállítással, ami önmagában véve is egy eléggé „vékony jég”, ugyanis az a tapasztalat, hogy

az emberek nehezen nyitnak az újdonságok felé.

Abban bízunk, hogy decemberre kinyithatunk. Az egészség az első természetesen, gazdaságilag nézve persze örülnénk, ha a karácsony előtti időszakra kinyithatnánk. Nagyon jó társaság kovácsolódott össze nálunk, semmiképpen sem tervezünk elbocsátásokat, mindenkit meg akarunk tartani. Ehhez hozzátartozik, hogy a csapatban nagyon türelmesek a kollégák, így akár kevesebb munkával is meg tudjuk tartani egymást – mondta el Tóth András, a Felönt a Garatra üzletvezetője.

Az üzletvezető abban hisz, hogy az egységben van az erő, és abban bízik, hogy minél hamarabb ismét személyesen találkozhatnak a vendégeikkel, és a megszokott kerékvágásban folyhat tovább a munka.