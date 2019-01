A zirci városvezetés bízik az elbírálás alatt álló pályázatok sikerében is

Az óév összegzésére kértük Ottó Pétert, Zirc polgármesterét, aki azzal kezdte: hét TOP-os projektjük megvalósítása van folyamatban a bakonyi kisvárosban, több mint 1,5 milliárd forintos beruházási értékkel. Három projekt esetében pedig már a kivitelezési munkák időszakában járnak.

Ottó Péter elmondta, a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde fejlesztése 197 millió forintba kerül, amiből kibővítették a parkolót, napelemes rendszert telepítettek, de folyamatban van az épület felújítása is. Közel 42 millió forintba kerül a Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatásának fejlesztése: személyautót szereztek be, parkolót újítottak fel, és folyamatban van az épület belső átalakítása.

A Zirci Járási Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztésére is sor kerül, jelenleg kivitelezői szerződésekkel rendelkezik az önkormányzat. A projekt keretében felújítják az idősek napközi otthonát, irodákat alakítanak ki.

Szintén a projekt keretében beszereztek egy mikrobuszt, amely már szolgálatba is állt az intézménynél, hangsúlyozta Ottó Péter.

Zirc polgármestere kiemelte a város tavalyi út- és járdafelújításait, amelyek csaknem 100 millió forintos beruházási értékben valósultak meg, hat utcát érintettek, ugyanakkor új járdákat is kapott a kisváros. Mindezek mellett a Kubinyi Ágoston program keretében a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház udvari szárnya utolsó blokkjának felújítása ugyancsak elkészült, mint ahogyan az I. és II. világháború zirci áldozatainak emlékműve komplex restaurálása is.

– Az önkormányzat saját forrásai terhére összességében további több mint 10 millió forintos beruházásokat valósított meg utak, árkok, átereszek, csapadékcsatorna-beruházások kapcsán – sorolta Ottó Péter. – Vízközmű-szolgáltatónk, a Bakonykarszt Zrt. is folytatta a gördülő fejlesztési tervnek megfelelően felújítási feladatait, amelynek keretében több mint 66 millió forint értékben végzett el beruházásokat városunkban.

Közel 900 méter hosszban történt ivóvízvezeték-, 120 méter hosszú szakaszon pedig szennyvízcsatorna-rekonstrukció. A Kossuth utcai munkálatok során, a munkaárok kialakításakor a kistemplom melletti területen értékes Árpád korabeli leletekre bukkantak, melyek feltárását a Laczkó Dezső Múzeum szakemberei végezték el. A III. Béla Gimnázium mögötti, leromlott állapotú aszfaltborítású sportpálya alépítményén műanyag borítású kézilabdapályát alakítottak ki, körben palánkkal, az alapvonalak mentén labdafogó hálóval a Magyar Kézilabda-szövetség rekortánpálya-fejlesztési programjának keretében, állami finanszírozás mellett. Szólt arról, hogy 2018-ban több mint 350 millió forint értékű beruházás valósult meg, az önkormányzati vagyont gyarapítva.

Megtudtuk azt is, hogy tavaly adták át a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet több mint 100 millió forintos projektjét, a parkolóban megépített napelemes erőművet, amely már az elmúlt évben is 4,3 millió forintos megtakarítást jelentett az intézménynek. Szintén a múlt évben indult a betegbiztonságot növelő projekt az EFOP majd 100 millió forintos támogatásával. Az év végével célegyenesbe érkezett a kórház nagyrészt saját forrásai terhére megvalósuló 300 millió forintos projektje a krónikus belgyógyászati osztály bővítésére. A zirci kórház továbbra is azon egészségügyi intézmények közé tartozik, amelyek évek óta adósságmentesen működnek. Dolgozóit igyekszik anyagilag is megbecsülni, 2018-ban fejenként 100 ezer forint béren kívüli juttatást adott munkatársainak.

– Összességében elmondható, hogy a közszférát érintő, megvalósított fejlesztések értéke meghaladta az egymilliárd forintot Zircen az elmúlt esztendőben – mondta Ottó Péter. – A fejlesztés azonban nemcsak a köz-, de a vállalkozói és a magánszektorban is jellemző és igen dinamikus volt 2018-ban.

Ottó Péter arról is beszélt, hogy benyújtott, elbírálás alatt álló pályázatokkal is rendelkeznek, többek között Akli városrész szennyvízelvezetésének és -kezelésének megoldására 146 millió forint forrás­igénnyel s az önkormányzat által iparterület-fejlesztési céllal megvásárolt ingatlan fejlesztésére 263 millió forint forrásigénnyel.