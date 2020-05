Április végétől kapható a friss, ízletes magyar szamóca a piacokon

Április végétől már folyamatosan kapható a friss magyar szamóca a piacokon, a zöldségeseknél és az áruházakban.

A köznyelvben epernek hívott gyümölcs az elmúlt hetekben még javarészt görög, spanyol importként jelent meg a pultokon. A hazai szamóca ízében, állagában is nagyságrendekkel jobb a külföldről, több ezer kilométerről behozottnál, hiszen frissen kerül a fogyasztókhoz tájékoztatott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). Mint írták, idén az enyhe tél és tavasz nagyon kedvezett a szamócának, így a legtöbb termelő jó minőségű és bőséges termésre számít, a képet a hideg és a fagy okozta károk árnyalják valamelyest.

A piacokon a lédig kiszerelés fogy elsősorban, és kilózzák a gyümölcsöt. Az áruházi beszállítások is elindultak: itt a 250500 grammos, zárt csomagok élveznek előnyt.

Igény mutatkozik a családi csomagokra, azaz a két kilogrammos kiszerelésekre is, ez utóbbit vélhetően a járvány okozta keresletváltozás indokolta. Három fázisban érkezik a magyar szamóca a kereskedelmi forgalomba: eleinte a fűtött fóliasátras termés, majd utána április végével, május elejével a bakhátas, fátyolfóliás termőterületekről, és május közepétől nagy mennyiségben a szabadföldi szamóca. A hazai termés június közepéig-végéig kitart.

A friss magyar szamóca könnyen megkülönböztethető az importált, még koraéretten leszedett és több ezer kilométerről ideérkező importtól. Például a magyar áru állagra nem olyan kemény, a csészelevelei frissebbek, nem beszélve a nagyságrendekkel jobb ízéről. A hazai fajták szájéretten szedhetőek, mivel jóval rövidebb idő alatt eljut az áru a fogyasztóhoz, és ez a különbség az ízben is megmutatkozik. A hosszú szállíthatóságra nemesített import fajtáknál bizonyos érzékszervi tulajdonságok (illat, íz, aroma) eltűnnek vagy gyengülnek a nemesítés során, ráadásul a szedési idő meghatározásánál sem az érettség a döntő, hanem a szállításra való alkalmasság.

A magyarországi üzemi szamóca-termőterület a 2019-es adatok szerint mintegy 650 hektár, az időjárási viszonyok miatt évente átlagosan 8-10 ezer tonna áru terem. A termőterület 20-20 százaléka Bács-Kiskun és Pest megyében található, mellettük még Győr-Moson-Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Somogy megyében van nagyobb termőterület. Az országban lévő termőfelület hozzávetőlegesen fele fóliasátras hajtatás. Számos termelő tervezi, hogy „szedd magad” akciót indít majd, természetesen az egészségügyi előírásokat betartva, komoly higiéniai szabályok mellett. Többen gondolkodnak házhoz szállítás elindításában, de ez az 500 grammos csomagok kiszállításánál nem igazán gazdaságos, az alacsony üzemanyagárak ellenére sem.

A pápai piacon, illetve a zöldségboltokban már kapható magyar eper, a Veszprém és Győr-Moson-Sopron megye határában lévő csikvándi kertészetben pedig várhatóan május közepétől indítanának „szedd magad” akciót, melynek feltételeit a járvány elleni védekezés szabályaihoz igazodva határozzák meg.

– Az epret Lajosmizséről hozzuk, de lesz csökölyi is. Fóliásak, még nincs szabadföldi, ezért sajnos az árak egy kicsit magasak, 1500 forinttól 2200-ig terjed jelenleg a választék – mondta lapunknak Povasics Károly viszonteladó a veszprémi piacon.

Az epernek nagyon sok napsütés kell, ám az elmúlt hetekben ez nem volt így, tehát nem tudtak sokat szedni. Károly reményei szerint beindul lassan a szabadföldi is, amivel az árak is lejjebb mennek majd. Lesz befőző- és étkezési eper is – reményei szerint egy hónap múlva. Szezonja májustól júliusig van ennek a gyümölcsnek a piacokon, ha nem számoljuk ide az import árut. Utóbbi és a szabadföldi magyar között a legnagyobb különbség Károly szerint egyértelműen az ízében van.

– Itt van ez a közepes darab – mutatja. – Ránézve nem olyan szép, viszont az íze fenomenális. A kedvencem? A mizsei extra. Fontos megjegyezni, hogy az eper nem áll el, néhány napig friss, addig jó fogyasztani – fűzte hozzá Povasics Károly.