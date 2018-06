Átalakul az ingatlanpiac – Hamarosan mindent behálóznak a szenzorok

A nemzetközi szinten is egyre nagyobb teret nyerő digitalizációs forradalom belépett a magyar ingatlanpiacra is: a property technology alapvető változásokat hozhat – derült ki az első közép-európai proptech konferencián a fővárosban. Kiderült, a digitalizációt nem lehet megúszni vagy fél gőzzel csinálni az ingatlanszektorban sem.

Elkezdődött az ingatlanpiac digitális alapokra támaszkodó átalakulása. A szektoron belül megjelenő property technology, azaz a proptech iparág a jövőben gyökeresen átalakítja az emberek otthonát, munkahelyét – derült ki az ingatlan.com és HWSW. hu által szervezett első közép-európai PropTech konferencián. Major Gábor, az IVSZ – Szövetség a Digitális Gazdaságért főtitkára elmondta, hogy a digitalizációt nem lehet megúszni vagy fél gőzzel csinálni az ingatlanszektorban sem: ha valaki a régi világban marad, akkor folyamatosan lemorzsolódik a globális versenyben. Major Gábor bejelentette, hogy IT-szektorban érdekelt vállalkozások és ingatlanpiaci szereplők részvételével megalakult az IVSZ PropTech munkacsoportja, amelynek célja egy digitális ágazati cselekvési terv alapjainak lerakása. Pomázi Gyula iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy a digitális szemlélet elterjedése mellett a kormányzat lépéseket tesz az ingatlanpiacon és az építőiparban tapasztalható munkaerőhiány leküzdése ellen is. – A munkaerőhiány felszámolása érdekében a kormányzat meghallgatja az iparági szereplők igényeit, támogatja a rövidebb időtartamú munkahelyi képzéseket és vállalatközi együttműködéseket, a felsőoktatással együttműködve pedig szorgalmazza a vállalatok duális szakképzésben való részvételét – fogalmazott.

Kalmár Zoltán, az ingatlan.com értékesítési vezetője azt emelte ki, hogy a proptech először a kereskedelmi ingatlanoknál hozhat látványos változásokat, többek között azért, mert a digitális megoldások révén az épületeket, irodákat használó, bérlők, cégek hatékonysága javulhat és az ingatlanok rezsiköltsége is jelentősen mérsékelhető. A konferencián elhangzott előadásokat idézve a szakember közölte, hogy nemsokára mindent behálóznak a szenzorok, amelyek nagy mennyiségű adatot gyűjtenek be az ingatlanokról. – A begyűjtött rengeteg adatot mesterséges intelligenciával és automatikával párosítva nemcsak az irodák költségei csökkenthetők, de az otthonunk élménye is új, magasabb szintet fog képviselni – tette hozzá Kalmár Zoltán.