Átlag alatti az alma termésmennyisége

Az előzetes termésbecslések alapján idén mintegy 450 ezer tonna almatermés várható Magyarországon, ami 25 százalékkal elmarad az átlagtól.

Hazánkban az egy főre eső fogyasztás étkezési almából évente 12–15 kilogramm. A balatonkenesei Kálmán Ferencné a veszprémi piacon árul, szerinte is kevesebb az alma. Tapasztalatai szerint minden gyümölcs egyik évben többet, a másikban kevesebbet terem. Most a szárazság is hozzátett mindehhez, így nem olyan szép az alma, mint szokott lenni. – Az íze jó, szeretik a vevők azt a három-négy fajtát, amiből több mint 30 éve hozok ki a piacra, mondja a kenesei Kálmán Ferencné Piroska, aki 200 forintért árulja az alma kilóját. – Ezek az almák a boltiakkal ellentétben azonnal a piacra kerülnek, frissen szedem.

Kovács János őstermelő Dunaföldvárról jár hetente a veszprémi piacra. Portékái között természetesen alma is található. – Ez a savanykás nyári alma, mutatja az árut. Az őszi alma más, nekem az nincs. A nyári alma ekkora szokott lenni – fogja a kezébe. Mint mondja, naponta 1-2 ládányit lehet belőle eladni. A tavaszi, csapadékosabb időjárás szerinte nem volt hatással erre a gyümölcsre.

Kovács János megosztja velünk, hogy 70 esztendős, és kis túlzással mondhatni, hogy 70 éve foglalkozik almatermesztéssel.

– Mindig is volt almafánk – jelenti ki. – Az almát szeretik az emberek, főleg a magyar almákat keresik is. Ez például borízű. De keresik az Éva-almát, ami édes. Van a zöld alma, mindjárt megmutatom magának. Na, ezt úgy hívják, hogy rétesalma. Kemény, látja? Ez ha leesik a lábára, az ajtónál még biceg… Ez egy ősi magyar alma. Hogy mennyi az ára? Négyszáz forint kilója!

A napokban almamunkacsoport alakult a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál (NAK) a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz), a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, valamint az Északkelet-magyarorszá­gi Alma és Egyéb Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (ÉKASZ) együttműködésével. A csoport célja, hogy az almatermesztés – ide értve az étkezési és a léalmát is – szereplői és a szakmai szervezetek a jövőben közösen alakítsák ki álláspontjukat, szakmai véleményüket, együttműködjenek az ágazat fejlesztésében.

A szervezetek felmérése alapján megállapítható, hogy idén Magyarországon mintegy 450 ezer tonna almatermés várható, ami 25 százalékkal marad el az átlagostól. A hozamcsökkenést részben a tavaszi fagyok miatti lokális kiesések okozzák.

Míg 2017-ben nagyon kevés alma termett, addig 2018-ban rekordmennyiséget szedtek le a fákról hazánkban is. A magyarországi átvételi árakban mindez 2017-ben jelentős emelkedést, tavaly pedig drasztikusan alacsony árakat okozott.