Áttérnek a vízmérő órák évenkénti leolvasására

A Bakonykarszt Zrt. a 2019-es évben ütemezetten áttér a bekötési vízmérők évi egyszeri leolvasására – közölte pénteken sajtótájékoztatón a társaság vezérigazgatója.

Kugler Gyula elmondta, a bekötési mérővel rendelkező felhasználási helyeken – ezek jellemzően családi házak – a korábbi kéthavi leolvasást évente egyszeri leolvasás váltja fel, erre egyébként a vonatkozó víziközműtörvény is lehetőséget ad a társaságnak. A vezérigazgató hozzátette, a lakossági, locsolási célú mellékvízmérők leolvasása a bekötési mérők leolvasási rendje alapján, azzal egy időben történik majd. Ennek időpontjáról a kiküldött számla alján tájékozódhatnak a felhasználók.

Kizlinger András, a Bakonykarszt értékesítési osztályvezetője kiemelte, a számlákat átlagfelhasználás alapján kéthavi részszámlaként bocsájtja ki a társaság évente öt alkalommal, míg a hatodik alkalommal a tényleges leolvasási adatok alapján megtörténik az elszámolás. Azon gazdálkodó szervezetek esetében, ahol jelenleg havonta történik a leolvasás, szintén átáll az éves leolvasásra a Bakonykarszt.

Ez alól kivételt képeznek azok a cégek, ahol havi 20 köbmétert meghaladó a vízfogyasztás, hozzájuk továbbra is havonta érkeznek majd vízmérőt leolvasni a társaság szakemberei.

A mellékszolgáltatási szer­ződéssel rendelkező felhasználók részére továbbra is átlagfelhasználás alapján állítja ki a Bakonykarszt a víziközmű-szolgáltatásról szóló részszámlákat. Fazekas Csaba gazdasági igazgató felhívta a figyelmet arra, hogy a leolvasások közti időszakban – ami most egy évre növekszik – a vízmérőt rendszeresen ellenőrizzék a felhasználók, ugyanis kiemelten fontos, hogy az esetleges belső csőtöréseket, vízelfolyásokat mielőbb megszüntesse a társaság, ezzel is csökkentve az esetlegesen bekövetkező kár mértékét.

A felhasználók az átlagmennyiség módosítását írásban kérelmezhetik a szolgáltatótól. Folyamatban van viszont az a fejlesztés, amely a jövőben lehetővé teszi, hogy a felhasználók egy online felületen keresztül is elvégezhessék az átlagmennyiség módosítását.

A mérőállás bejelentésére viszont jelenleg is van már mód, ezt a bekötési mérővel rendelkező, e-számlára regisztrált felhasználók részére biztosítja a Bakonykarszt.