Az eladók testi, lelki egészsége érdekében kezdtek kampányt

A kereskedelemben dolgozók feladata soha nem volt könnyű és a járvány még nehezebbé tette. Rengeteg eladó beteg, a beosztás folyamatosan változik, tengernyi a túlóra és a vásárlók részéről egyre több a verbális erőszak. A munka ünnepe, május 1. apropóján is érdemes arról beszélni, mik a közös törekvéseik.

– A Covid-járvány bebizonyította, hogy az üzletekben foglalkoztatottak létfontosságú dolgozók, ezért tisztelet, megbecsülés, védelem és pihenés illeti meg őket. Szeretnénk, ha ezt a társadalom minden tagja megértené és elismerné. Azért, hogy jobbá tehessük a munkakörülményeiket, ezáltal a mindennapjaikat, hónapok óta készítettük elő kampányunkat – mondta el Mürkl Mónika, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének Veszprémi megyei képviseletvezetője érdekvédelmi szervezetük kezdeményezéséről. Elindították „A KASZ vigyáz a kereskedelmi dolgozókra! És Te?” akciójukat. Az elkövetkezendő hónapokban ennek jegyében keresik meg a kormányt, a munkáltatókat és a vásárlókat, tehát az egész magyar társadalmat.

Mürkl Mónika minden nap tapasztalja, hallja tagjaiktól, hogy milyen megterhelést jelentenek számukra a koronavírusjárvány hatásai és sajnos a vevők sokszor velük türelmetlenek a védőintézkedések miatt, ennek pedig szóban gyakran durván adnak hangot. Az érdekvédő azt gondolja, hogy ezen sürgősen változtatni kell.

Az egészség megőrzéséhez elengedhetetlen a pihenés és a minőségi időtöltés a családdal. A kiskereskedelmi dolgozók általában munkaidőkeretben, rendszertelenül dolgoznak, ami nagyon megviseli a szervezetet. A hétvégék is kritikusak, hiszen ilyenkor van a legtöbb vásárló, ezért ebben az időszakban a legnagyobb a megfertőződés kockázata is. Emiatt megérdemlik, hogy legalább 11 óra teljen el a munkavégzés befejezése és a következő napi munkakezdés között, és azt is, hogy havonta kapjanak egy szabad hétvégét. Munkáltatóik mindent megtesznek annak érdekében, hogy védjék őket. Ám az is fontos lenne a maszk és a kasszánál lévő védőfülkék mellett például, hogy friss gyümölcsöt és vitamint kapjanak a munkaadóiktól. A KASZ szeretné elérni, hogy elterjedjen ez a gyakorlat.

Az egész társadalomról elmondható, hogy a pandémia hatására a mentális stressz is egyre nő. Különösen igaz ez a kereskedelmi munkásokra, hiszen nap mint nap félelemmel indulnak el dolgozni a saját és családjuk egészségét is kockáztatva. A vásárlók is feszültebbek, mint egyébként, így a munkaidejükben még gyakoribb a konfliktus és a verbális erőszak. A kereskedelmi dolgozók jóléte is fontos, ezért a KASZ párbeszédet kezdeményez a munkáltatókkal annak érdekében, hogy a már meglévő eszközökön túl olyan támogató tevékenységeket vezessenek be, amelyek segítenek a dolgozók lelki egészségének megőrzésében, hogy erre is gondoljanak, hiszen munkájuk létfontosságú és értékes.