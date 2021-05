Az emberek többsége már nagyon vágyik egy nyári utazásra

Az utazásszervezők tűkön ülve várják, hogy elinduljon az élet. Bíznak abban, hogy az átoltottság növekedésével az emberek is bátrabban kelnek útra.

– Ahhoz, hogy egy nyár sikeres legyen, már ősszel el kell kezdődniük az előfoglalásoknak, és tavasszal dübörögnie kell a piacnak. Ez most nem így van, de az utasok már annyira ki vannak éhezve a kimozdulásra, hogy el kell indulnia a turizmusnak – vélekedik Hagemann-Lovasi Beatrix idegenforgalmi szakember.

A Lovasi Tourist utazási iroda idén abban a furcsa helyzetben van, hogy most tavasszal egyszerre kell az egész turisztikai év értékesítését és szervezését elvégezni amellett, hogy van még bizonytalansági tényező az utazási fronton. – Egyelőre senki nem tudja, mikor indul el igazán a turizmus a nyári időszakban. Nemcsak a belföldi szabályokat kell figyelnünk, hanem a fogadó országokét is. Szerencsére itthon jól állunk az oltással, de az Európai Unión belül vannak még olyan országok, ahol kevés vakcinát adtak be, ami nehezíti a turizmus beindulását – fogalmazott Hagemann-Lovasi Beatrix ügyvezető.

Mivel eddig a hazai szállodák is zárva voltak, a veszprémi iroda gyorsan döntött: minden májusi utat júniusra tesz át. Belföldi túráik sok kulturális programot – vár-, múzeum-, fürdőlátogatást – tartalmaznak, ezért amíg ezen intézmények közül több is zárva van, nem tudnák a szokott színvonalon megvalósítani a programokat.

– Nagyon örülünk neki, hogy megvan a négymillió beoltott, ezért júniusban a belföldi utak mindenképpen indulnak, a külföldi utazások tekintetében pedig arra számítunk, hogy június végén, július elején eljutunk Európán belül egy olyan szintre, hogy el lehet indítani az utazásokat. Csak olyan utakat indítunk el, ahol ismerjük a fogadóország beutazási feltételeit – hangsúlyozta a Naplónak nyilatkozva Hagemann-Lovasi Beatrix.

Az idegenforgalmi szakember megemlítette, hogy szerencsére folyamatosan nő a foglalások száma. A legbátrabb, már beoltott vendégeik nagyon pozitívan gondolkodnak, és úgy vélik, hogy az idei nyár már szabad lesz és lehet majd utazni. Mivel a tavalyi év kiesett, így nagyon sokan vágynak már a nyári utazásra.

Az iroda kulturális körútjaira szépen megindult a foglalások száma, ugyanakkor az is látható, hogy az egyéni utazásoknál még sokan kivárnak a nemzetközi helyzet alakulása miatt. Egyre több ország jelenti be újraindulását és teszi közzé ennek feltételeit. Várhatóan Horvátország, Olaszország, Görögország és Spanyolország most is nagyon kedvelt úti cél lesz. Azt is megtudtuk, hogy az egyéni repülős utazásoknál nagyon körültekintőnek kell lenni, mert a légitársaságok a tavalyinál szigorúbb szerződési feltételeket írnak elő, és télen, illetve tavasszal is folyamatosan változtak az adott célország beutazási, valamint a Magyarországra való visszatérés szabályai, többek között a karanténkötelezettség, amelynek kevés utas tudott eleget tenni.

– A mi szakmánk olyan, hogy nem egy hónapra, hanem egy-másfél évre előre tervezünk. Jelenleg csak egy-két hónapra előre tudjuk ezt megtenni, és ez így nehéz. Szerencsére az utasaink is megértik, hogy mindez nem rajtunk múlik, hanem alkalmazkodnunk kell ahhoz, amit a világ diktál – tette hozzá Hagemann-Lovasi Beatrix, aki abban reménykedik, hogy az oltás mindenre megoldást hoz, és nyártól újra szabad életet élhetünk.

A főként autóbuszos utazásokat kínáló pápai Sütő Tours Utazási Iroda Kft. a jövő héten nyit ki újra. Sütő Miklós ügyvezető igazgató a Naplónak nyilatkozva elmondta, profiljukba úti célként főleg Görögország és Spanyolország tartozik. Utóbbiba egyelőre nem nagyon mutatkozik jelentkezés, a határait május 15-én megnyitó Görögországra viszont van igény.

– A tavalyi évünk gyenge volt, pár buszunk indult. Az idei évtől azt reméljük, jobb lesz a védőoltás miatt. Mindkét célországba történő utazáshoz oltási védettségi igazolvány vagy a beutazástól számított 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszt bemutatása szükséges, vagy igazolás arról, hogy a belépést megelőző hat hónapon belül már átesett az illető a koronavírus-fertőzésen – számolt be az utazási iroda vezetője.

Sütő Miklós elárulta, a koronavírus-járvány miatt rugalmasan kezelték a foglalásokat. Teljesen visszafizették az előlegeket, sokan viszont bennhagyták az összeget a görögországi útra.

– A pénzeink nem vesznek el, mert utólag fizetjük a buszt és a szállást is. Mindenkit arra buzdítok, hogy oltassa be magát, mert akkor nem kell karanténba vonulni, a hazaérkezéskor sem. Egyelőre más utakat még nem szervezünk, mert úgy látjuk, a nagyobb irodáknál is elég csendes minden. Várjuk, hogy merjenek utazni az emberek – jegyezte meg az irodavezető.