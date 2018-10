Az idei Gasztro Kupa fókuszában a magyar és a sváb konyha egymásra hatása állt

Immár negyedszer szervezte meg a Bakonyi Gasztro Kupát a Veszprém Megyei Gasztronómiai Egyesület. Két évig a Veszprém Aréna volt a helyszín, azóta pedig a kétszáz lelkes falu, Bakonykoppány.

A megállapodás úgy szólt, hogy addig lehet a rendezvény házigazdája a község, ameddig biztosítani tudja az infrastrukturális kereteket. Nos, a kísérlet jól sikerült, a rendezvénynek annyira örülnek a helyiek, hogy pluszberuházásokra is hajlandóak; már nincs gond a hangosítással, a kiegészítő felszerelésekkel.

Ha tavaly azt írtuk, hogy nagy siker volt a Bakonykoppányban első ízben, de egyébként IV. alkalommal megrendezett Bakonyi Gasztro Kupa, idén a verseny ha lehet, még nagyobbat szólt. Annyi induló és látogató érkezett a községbe, amennyi annak teljes lakossága, nem számítva a csak úgy beeső érdeklődőket és a Veszprémből külön busszal érkező szimpatizánsokat.

A hidegtálak, dísztorták, sütemények megtekintésén már túl volt a zsűrit kísérő polgármester, mire megkérdezhettem, hogyan aludt egy ekkora vállalkozás előtt.

– Nyugodtan aludtam, hiszen tavaly is sikerült, tudtam, hogy idén is sikerülni fog. Azon túl, hogy az egyesület, annak szakmai hírneve és kapcsolati rendszere ezúttal is működött, Pekán István nyugalmát a számok alapozták meg, hiszen annyian jelentkeztek a megyéből, azon kívülről, sőt Szlovákiából is (Zalaba, a testvértelepülés), hogy egy idő után már vissza is kellett mondani a jelölteket.

De minek is köszönhető a rendkívüli érdeklődés?

A polgármester azt mondja, a tavalyi rendezvény nagyon jó vissz­hangja is sok látogatót vonzott, aki pedig megnézi a honlapot, látja, hogy Bakonykoppány nemcsak értékteremtő, hanem barátságépítő hely is. Idézte a belügyminisztert, Pintér Sándort, aki 2015-ben azt mondta, Bakonykoppány a kicsik között a legnagyobb; sikeres gazdálkodásukkal, pályázataikkal vívták ki ezt a minősítést. Ma ki lehet jelenteni, hogy a faluban nincs semmiféle adó, van viszont Forráspark, kis menedékház, az önkormányzat által fenntartott kerékpárkölcsönző, továbbá lovas panzió, felújították és megújuló energiával látták el a faluházat, az óvodát, LED-es a közvilágítás, rendben van a temető, a focipálya, a parkok és a járdák.

Hitelük nem volt és ma sincs. A sváb eredetű lakosokat viszont a német nemzetiségi önkormányzat fogja össze, ébren tartva így is a rokonságot a környező hazai és több németországi település között.

Amellett, hogy a tavalyi III. Bakonyi Gasztro Kupán az amatőröktől, vendéglátós tanulóktól a profi szakácsokig 13 kategóriában mindenki indulhatott, kicsit változott a tematika; a szervezők arra voltak kíváncsiak, a környező falvakban hogyan hatott, hat egymásra a magyar és a sváb konyha. Nos, a versenyzők találékonyak voltak: a vadász ihletésű díszasztalt egy csapat egyenesen a Német Nemzetiségi Önkormányzat gálavacsorájára terítette. A szörpök, hidegtálak, sütemények, a bográcsos ételek pedig hol nevükben, hol alapanyagukban jelezték a sváb rokonságot, vagy éppen a környező erdők, mezők gazdagságát, ahonnan a vad, a gomba, a medvehagyma, a gyümölcs, a méz vagy a virág származik. A zsűrizendő produkciók között voltak a gyerekek által faragott tökök is, belsejükben égő gyertyával.

A nap végén így értékelt az ötletgazda és szervező, Németh Krisztina, a Veszprém Megyei Gasztronómiai Egyesület elnöke:

– Úgy tűnik, jó irányban indultunk el, amikor a veszprémi aréna után autentikus, bakonyi környezetbe helyeztük át már 5. éve szervezett régiós versenyünket. Újdonság volt idén, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat is támogatta a rendezvényt, amit nagyon köszönünk. Tavalyhoz képest tíz százalékkal többen versenyeztek, nagyobb távolságról is jöttek, a testvértelepülés, Zalaba is hozott két-három indulót, a kiállított, illetve megkóstolt ételek alapján pedig azt mondhatom, hogy határozottan javult a minőség. Elértük, hogy kétszeresére nőjön a verseny területe; a faluház nagytermében méltó helyre kerülhettek a díszmunkák, a bográcsokat most is a plébániaudvaron állíthatták fel az indulók, a pajta pedig a játék, a zene, a szórakozás terepe lett.

Kellemes meglepetésnek szántuk a tarjáni Echo sramli gyermekzenekar fellépését, és be is váltották reményeinket. Kiváló időt kaptunk, egy szavunk sem lehet. Általában a gasztronómiai versenyek, így a Bakonyi Gasztro Kupák is tanulási folyamatot és lehetőséget jelentenek a szervezőknek és a versenyzőknek. Ide vehetném a látogatókat is, akik nem gasztronómiai szakemberek, ezért nem tudják, hogy például a kiállított díszmunkák elsősorban művészeti alkotások, melyekhez nem illik hozzányúlni, hogy minél többen láthassák és tanulhassanak belőlük. A tortákhoz, hidegtálakhoz nem csak a zsűrizésig nem szabad nyúlni, később sem ajánlott. Jövőre biztosan már ezt sem kell hangsúlyozni.

A IV. Bakonyi Gasztro Kupa eredményei: abszolút első helyezést ért el felnőtt bográcsos étel kategóriában Szalai Tamás és a buszosok csapata, illetve Bakos Áron tanuló, díszterítésben Forczek Máté-Juhász Bence a SÉF Iskola tanulói, hidegkonyhai dísz­munkában felnőtt kategóriában Belléncs Dávid, a tanulók között Végh Rajmond és Nagy Krisztina, éléskamra kincsei kategóriában Szalai Zoltán, házi sütemény kategóriában Pluhár Imréné, a tanulók között Scheck Dominika, míg a közönségdíjat a Bakonyszücsi Hölgyek csapatának ítélték oda.