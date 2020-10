Az otthoni munkavégzés lehetősége meghozta a kedvet a vidéki élethez

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a falusi csok, és a legfrissebb felmérések szerint a támogatás mellett sokakat az is motivál, hogy a munkáltatók nyitottak az otthoni munkavégzésre, a munkavállalók pedig ezt megragadva szeretnének élhetőbb környezetbe költözni.

A legfrissebb statisztikák szerint alig több mint egy év alatt 13 ezer család otthonteremtését segítette a falusi családi otthonteremtési kedvezmény (csok), amely egyúttal hozzájárult kilencszáz olyan kistelepülés növekedéséhez is, ahol korábban csökkent a lakosság létszáma.

A falusi csok használt lakás és ház vásárlására, továbbá korszerűsítésére és/vagy bővítésére, valamint a meglévő ingatlan korszerűsítésére és/vagy bővítésére használható fel tanyán, birtokközponton vagy a megjelölt kistelepüléseken. Három gyermek után pedig már akár 10 millió forint állami támogatás is igényelhető.

Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító tulajdonosa rámutatott, a koronavírus-járvány miatt számos cég megengedte az otthoni munkavégzést az alkalmazottaknak, és sokak számára csalogatóvá vált, hogy kiköltözzenek a nagyvárosok agglomerációjába.

– A vállalatok rájöttek arra, hogy a meglévő kollégák ugyanazt a munkát képesek elvégezni otthonról is, mint amit korábban az irodából, ráadásul az asztalukat nem kell fenntartani, ezzel spórolni is tudnak. A másik oldalon ez az élethelyzet pedig azt eredményezi, hogy sokan már nem Budapesten vagy más városokban, hanem kisebb településeken néznek új ingatlanokat – értékelt a szakértő. Hozzátette, a legtöbben ráébredtek arra, hogy az agglomerációból is ugyanúgy tudnak dolgozni, ráadásul így jóval ritkábban is elegendő bemenni a városba.

– A kisebb településeken nincs tömeg, kevesebb emberrel kell érintkezni, ami a járványhelyzetben nem mellékes, ugyanakkor a feladatokat ugyanolyan hatékonyan meg tudják oldani otthon, a számítógép előtt ülve, mint akkor, ha bent lennének a munkahelyükön. Ha pedig már vidékre, falura költöznek, akkor bejön a képbe a falusi csok is – tette hozzá Gadanecz Zoltán.

Hozzáfűzte, szerinte megkérdőjelezhetetlen, hogy a falusi csoknak lesz piaca az elkövetkező időszakban. – Mi is azt érezzük, hogy az érdeklődés egyre nagyobb, de egyelőre nem jelentős az igénylők száma. A falusi csok ugyan még kevésbé elterjedt, de abszolút látjuk rá az igényt. Az év hátralévő részében és 2021-ben egészen biztosan lényegi emelkedést fogunk tapasztalni a kedvezményt igénybe vevő vásárlók számában – magyarázta.

Veszprém megyében számos kistelepülésen, többek között Malomsokon is igényelhetnek falusi csokot a családok. Fintáné Dóra Máriától, Malomsok polgármesterétől megtudtuk, mióta igénybe vehető a falusi csok, több fiatal pár költözött a településre; falvakból és városokból egy­aránt. Emellett örömmel fogadták azt is, hogy a helyi fiatalok közül egyre többen maradnak Malomsokon. Ők itt képzelik el a jövőjüket, és ingatlant vásárolnak felújítás céljából, vagy építkeznek. Megtudtuk, ezzel párhuzamosan természetesen az eladó ingatlanok száma erősen csökkent, szinte csak a külföldi tulajdonban lévő házak között akad eladó.

A polgármester örömmel számolt be arról, hogy az elmúlt időszakban nőtt a gyermekek száma is, sorra érkeznek újszülött kis lakók.

– Mindent megteszünk az élhetőbb településért. Van működő postánk, boltunk, óvodánk. Több aktív civil szervezet is tevékenykedik Malomsokon. Emellett a sport összetartó ereje nagyon meghatározó a településünkön, és az elmúlt években a sikeres pályázatoknak köszönhetően tartalmas, színvonalas rendezvényeket szervezhettünk, melyeken a helyi lakosság mindig szívesen vett részt – fejtette ki Fintáné Dóra Mária. Kiemelte, Malomsokon barátságos, egymást segítő emberek élnek, akik a településre újonnan beköltözőket is segítik a beilleszkedésben.