Babaváró hitelhez szükséges dokumentumok és igénylési folyamat

A babaváró hitel felvételéhez nem csak feltételeket kell teljesíteni, de dokumentumokra is szükség van annak érdekében, hogy az igénylés befogadásra kerüljön. A szükséges dokumentumok a babaváró hitelhez a következők:

Személyazonosító okmányok: érvényes személyi igazolvány, jogosítvány, vagy útlevél, illetve lakcímkártya és adóazonosító

Jövedelemigazolás, ami nem lehet 30 napnál régebbi, vállalkozók esetében pedig a NAV-tól beszerezhető igazolás

Bankszámlakivonatok, általában három-, vagy hat havi

Igazolás a három éves TB jogviszonyról, amit az olyan, területileg illetékes járási hivataloknál kell igényelni, ahol egészségbiztosítási pénztári ügyek is intézhetőek

Házassági anyakönyvi kivonat, amit nem minden bank kér, esetenként elég az erre vonatkozó nyilatkozat

Várandósgondozási kiskönyv, de csak akkor, ha a várandósság már fennáll

Erkölcsi bizonyítvány, vagy banktól függően elegendő egy nyilatkozat is a büntetlen előéletről

NAV igazolás a köztartozás-mentességről, vagy nyilatkozat

A beszerzett dokumentumokkal azonban nincs vége, még számos lépést kell megtenni, mire eljuthat a babaváró hitel ügye a folyósításig. Ugyan alapvetően egy személyi kölcsönről van szó, ami extra kondíciókat kapott, de az igénylési folyamat lényegesen összetettebb, hiszen nem csak a bank, de a kormány is feltételeket támasztott, amik hosszabbá teszik az ügymenetet. Az alábbiakban részletezzük, mik a teendők.

Az első lépés a jogosultság ellenőrzése, hiszen, ha valamelyik feltételt nem tudjuk teljesíteni, az a babaváró hitel felvételét automatikusan megakadályozza. Fontos tudni, hogy a feltételek megváltoztak az eredetileg kihirdetettekhez képest, mégpedig abban, hogy a babaváró hitelt már olyanok is igényelhetik, akik szerepelnek a KHR negatív adóslistáján passzív státusszal, ám ez az állam által támasztott kritérium, a bankok viszont maguk dönthetik el, hogy a passzív KHR-es ügyfelek kérelmeit befogadják-e.

Ha a feltételek teljesítettek, akkor következik a jövedelem kérdése, hiszen a JTM szabályozás a babaváró hitelre is vonatkozik, bár tény, hogy lényegesen könnyebb a helyzet, hiszen egyrészt két igénylőről van szó, akik jövedelmei összeadódnak, másrészt a maximálisan 20 éves futamidő és a maximum 50.000 forintos törlesztőrészlet bárki számára elérhetővé teszi ezt a hiteltípust. A banki szabályozásnál azonban rögzített a minimálisan elvárt jövedelem – van, ahol nettó 70.000 forint, és van, ahol ennek akár duplája is lehet –, és ha nem elegendő, akkor másik hitelintézetet kell keresni.

Fontos, hogy a házaspár összjövedelme a mérvadó, és csakis az igazolt jövedelem fogadható el a babaváró hitel igénylésekor, de abból sem mindegyik. Az alkalmazotti jövedelem az alap, akár magyarországi, akár külföldi, és a legtöbb bank csak az utalással érkezőt fogadja el, bár akadnak kivételek, ahogy a külföldről érkező jövedelemnél is, hiszen ezt nem mindenhol ismerik el megfelelőnek. Természetesen a nyugdíj is elfogadható, ahogy a vállalkozói jövedelem is a hozzá tartozó igazolás beszerzése után, amit a NAV-tól lehet igényelni. Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem dokumentumokkal alátámasztva szintén elfogadható, ahogy az osztalékjövedelem is, emellett elfogadják a GYES-t, a GYED-et, a GYET-et, a CSED-et, a családi pótlékot, valamint a táppénzt, ha azt a várandós feleség kapja, és a cafeteriát.

A legtöbb bank leginkább az alkalmazotti jogviszonyból vagy a vállalkozásból származó jövedelmet, illetve a nyugdíjat veszi figyelembe, de elfogadják a másodlagos jövedelmeket is. Fontos, hogy a külföldi nyugdíjat, vállalkozói jövedelmet, rokkantsági járadékot, bányászjáradékot, valamint az otthongondozási, illetve ápolási díjat egyik bank sem ismeri el jövedelemként.

Nem szabad megfeledkezni a babaváró hitelre való jogosultság ellenőrzésekor a jövedelem és a már meglévő tartozások arányáról, hiszen a bank is számításba fogja ezt venni. Ennek érdekében érdemes a jövedelemből kivonni a meglévő havi törlesztőrészleteket, és a fennmaradó összeggel számolni. A folyószámla-hitelkeretek, illetve a hitelkártya-szerződések esetében a pénzintézetek a hitelkeret 5%-át tekintik tartozásnak, akár használatban van a hitelkeret, akár nem.

Ezek után következhet a fentebb említett iratok és dokumentumok beszerzése, valamint a nyilatkozatok megtétele, és csak ezt követően lehet felkeresni a választott pénzintézet legközelebbi fiókját. A választás szintén fontos, mivel ugyan az állam által megadott feltételek minden bankra egyaránt vonatkoznak, de követelmények eltérhetnek, ahogy a kedvezmények is, amiket minden esetben figyelembe kell venni!

A legtöbb bank segítséget is nyújt a babaváró hitel igénylésének folyamatában, hiszen kérésre visszahívják az ügyfeleket, megadják a szükséges információkat, és ha szükséges, időpontot is lehet foglalni, amivel elkerülhető a hosszadalmas várakozás. A expresszkolcson.hu címen megtalálható weboldalon több bank ajánlata közül lehet választani, méghozzá egyszerűen, hiszen a főbb tudnivalók táblázatba rendezve érhetőek el, és egy kattintással el is indítható az igénylési folyamat.

A babaváró hitel igénylését és a szükséges dokumentumokat egy bankfiókban kell benyújtani, és itt kell kitölteni a babaváró támogatásra vonatkozó igénylőlapot is. A bank elküldi az igazolásokat a Magyar Államkincstárnak, ahol ellenőrzik, hogy az igénylő megfelel-e a rendeletben szereplő feltételeknek – ha igen, akkor a pénzintézet lefolytatja a hitelbírálatot, majd 10 napon belül kiértesíti az ügyfelet az eredményről, és ha az pozitív, akkor ismételten fel kell keresni a bankfiókot, és alá kell írni a szerződést. A babaváró hitel ez után, öt napon belül kerül folyósításra.