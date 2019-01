Balassa Balázs: Az egyetlen lehetőség erősíteni az elő- és utószezont

A Balaton-parti települések közül egyre többen igyekeznek meghosszabbítani a nyári idegenforgalmi szezont különböző programokkal. Azonban megoszlanak a vélemények arról, hogy a helyi vendéglátóknak megéri-e a fűtési szezonban is nyitva lenni, az alkalmazottakat megtartani.

A vendégfogadással foglalkozók szerint kétségtelenül előremozdult mostanra valami. Az önkormányzatok és a vállalkozók, a vendégfogadásból élők és a borászok rendületlenül küzdenek, hogy négy évszakossá tegyék a tavat.

Balassa Balázs, Szigliget polgármestere, a Balatoni Szövetség elnöke úgy véli, a Balaton szempontjából hosszú távon az egyetlen lehetőség erősíteni az őszi, téli és a tavaszi szezont. Mint mondja, egyre több önkormányzat és turisztikai szolgáltató látja be ennek fontosságát, és mind több szolgáltatás várja a turistákat ezekben az évszakokban.

– Szigligeten kilenc éve fogalmaztuk meg szlogenünket: „Egész évben Szigliget”. Az önkormányzat folyamatosan keresi ehhez a partnereket. A Szigligeti Turisztikai Egyesülettel, helyi vállalkozókkal közösen egyre több programmal – mint a szüreti vi­gadalom, süllőfesztivál, karácsonyfa-állítás a Balatonba, új évi csobbanás, várfesztivál, futóversenyek – és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokkal, a nyitva tartó vendéglátóegységekkel, téliesített szálláshelyekkel, a strandon szaunával, télen műjégpályával várjuk a vendégeket.

– Ezek a programok nemcsak Szigligeten növelik a turisták számát, hanem a térségben is. Egy-egy jó esemény, szolgáltatás miatt a falunkba érkező vendégek nemcsak Szigligeten töltik meg a szálláshelyeket, hanem a környező településen is, hiszen azok szolgáltatásaira ugyancsak kíváncsiak. Ez tapasztalható például a tihanyi Gardafesztivál, a tapolcai Pisztrángfesztivál vagy éppen a balatonlellei téli rendezvények esetében. Az a folyamat, amelynek a végén egész éves Balatonról tudunk beszélni, már elkezdődött. De ne várjunk csodákat, mert még hosszú út áll előttünk. A jelenleg zajló fejlesztések nagy része már ezt a célt fogalmazta meg.

Amennyiben idővel egyre több ilyen szolgáltatás lesz, és ezek harmonikusan kiegészítik egymást, akkor tudják majd a vállalkozók rentábilisan egész évben működtetni üzleteiket. Ez nem utópia. Ennek komoly realitása van, hiszen tapasztaljuk, hogy örömmel jönnek egy-egy programra a turisták a jelenleg még sokak számára holtidénynek tartott téli időszakban is – mondta Balassa Balázs.

Sall Csaba, a badacsonytomaji Midi Tourist Kft. ügyvezető igazgatója szerint a badacsonyi szezonhosszabbító törekvéseknek köszönhetően bizonyos mértékben valóban emelkedett a vendégek száma a városban az őszi, téli, tavaszi hónapokban.

– Azonban egyelőre csak a hétvégi, egy, legfeljebb két éjszakára érkezők száma nőtt valamelyest. Jó a helyi Nyitott pincék program, az, hogy mindegyik hétvégén legalább egy-egy borászat nyitva tart, látogatottak a borvacsorák. Azonban jó lenne, ha három-öt napos programokat lehetne kihozni ezekből. Szálláshely van, de nem nagy üzlet a vendéglátónak egyetlen éjszakára felfűteni a házat, legfeljebb abban a reményben, hogy a vendég jól érzi magát, és nyáron majd visszatér.

Kedves és jó lehetőség a szigligeti műjégpálya, a szauna, ott helyben valószínűleg rásegít a téli turizmusra, de Badacsonyban ennek nem érezhető a hatása, legfeljebb az itteni, helyi boros eseményeké. A novemberi, decemberi, januári balatoni turizmusban nem hiszek, csak a szállodák profitálhatnak azokból. Pedig csodálatos a téli Balaton, sok túralehetőség van itt a környéken, és egy kicsit távolabb szintén. A vendégeknek mindig ajánljuk, hogy látogassanak el Sümegre, Keszthelyre, Tihanyba, Tapolcára, nagyjából egyharmaduk él is a lehetőségekkel – mondja Sall Csaba, aki az ország első magán utazási irodáját nyitotta meg 1982-ben. Azóta beutaztatással, belföldiszállás-közvetítéssel foglalkozik.

A szigligeti Villa Kabalát, az egykori Farkas-villát most Fölföldi Péter üzemelteti párjá­val. Péter úgy véli, jó irányba halad az idegenforgalom, sok olyan rendezvény van, amely a téli forgalmat is erősíti. – A legfőbb cél szélesíteni a szezont, azt az időszakot, amikor vendég érkezik a vidékre. Úgy mondjuk: nem a nyarat zárjuk, hanem telet nyitunk. A villa bisztróként is üzemel télen és nyáron, a gasztronómia erősíti a szállásforgalmat és viszont. Alkalmanként programokat is szervezünk, például kézműves vásárt rendeztünk helyi termelőkkel, kézművesekkel.

Tapasztaljuk, hogy sok nyaralótulajdonos leutazik a településre a téli időszakban is, a jégpálya és a szauna vonzó számukra, biztos program. Augusztus huszadika után már nem húzzák le a rolót a Balatonnál, hiszen itt van az októberi Süllőfesztivál és karácsonykor, szilveszterkor minden évben jó a forgalom, úgyhogy jóformán csak egy hónapot kell túlélni. Visszaesik közben nyilván a vendégek száma, de néhány asztallal és szobával túl lehet élni a csendesebb időszakokat – mondja Fölföldi Péter.