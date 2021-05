Balatonalmádiban már készülnek a hagyományos szezonnyitó rendezvényre

A balatoni vendéglátás nehéz hónapokat élt át, hiszen a pandémia harmadik hulláma újra bezárta a helyeket, és sokáig nem látszott, hogy milyen szezonra készülhetnek legnagyobb tavunk vendéglátóhelyei. A Megfőzzük Almádit Egyesület tagjai azonban mindvégig optimisták voltak. Új tagokat vettek fel és megkezdték a készülődést a szezonnyitóra.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsányék adatbázis-építésbe kezdtek az előválasztás ürügyén

– A szezonnyitó nálunk már bejáratott program – mondja Tornyos Balázs séf, az egyesület elnöke. Alapanyagokat szavaztatunk az almádi polgárokkal és az ide látogató vendégeinkkel. Aztán a „nyertesekből” ételeket készítünk valamennyien. Több kategóriából lehet választani, hamarosan felkerül az oldalunkra a szavazólap, reméljük sok ínyencet játékra csábítunk.

Idén új tagokkal is bővült a társaság. Tornyos Balázs hangsúlyozta, hogy nagyon sok kiváló vendéglátós és termelő dolgozik Almádiban, és úgy érezték itt az ideje a vérfrissítésnek is. Ivácson Attila sajtmestert a környéken rengetegen ismerik, kiváló éttermek dolgoznak a termékeivel. Szerinte a minőség egyik titka, a jól tartott, elégedett állat. A másik az, hogy nincsenek trükkök, csak az egészséges tej és a szaktudással betartott technológia. A Mélytányér Balatonalmádi egyik lelke, találkozóhely. Az Amaretto fagyizót sem kell bemutatni senkinek, ott van, ahol Almádiban áll a sor. Tabányi Kata nem vendéglátós, de az almádi közösség fontos tagja, aki írásaival, grafikai tervekkel segíti a közös munkát. A Megfőzzük Almádit tagjai optimisták az idénnyel kapcsolatban, de azért aggodalmaik is vannak.

– Ha nem engedünk a minőségből és megmarad az alázat, nem maradhat el az eredmény sem. 2019-ben olyan számaink voltak, hogy azt hittük, nem lehet jobb. Erre jött a pandémia, és mégis erős lett a szezon. Most azt mondom, hogy nem lehetünk pesszimisták. Legyen mindenki egészséges, és jöjjön hozzánk pihenni- mondja Márkus Ferenc a Jóbarátok Halsütöde vezetője.

Csalló Gergő, a Csalló pálinka tulajdonosa szerint itt a Balaton partján van ok az optimizmusra. Ez akkor is igaz, ha elég sok gyümölcs elfagyott ezen a hideg tavaszon. A közeli városokban Győrben, Pápán még hiányoznak a vendégek, sokan emiatt még várnak a nyitással. De itt a parton már érezhető a pezsgés. Varga Tamás, az Amaretto fagyizó képviselője szerint is jó szezon lesz, ez a tavaszi hétvégéken is látszott.

-Most még van időnk kísérletezni az új ízekkel, néhány hét múlva ez már nem lenne lehetséges. Természetes ízek jönnek idén, kefíres, áfonyás, szedres, színezékmentes kombinációk. Mi valami alkoholos újdonságban is gondolkodunk.

Streit Krisztina, a Desszeretlek cukrászműhely tulajdonosa esküvői tortákkal készül az idényre:

– Rengeteg esküvő elmaradt ezen a tavaszon. Ezeket most fogja mindenki pótolni, rengeteg dolgunk lesz. A remek magyar sütik mellett pedig érdemes kitekinteni, mások milyen ízeket találnak ki, hogyan variálják a krémek lágyságát az alapok ropogásával. A francia cukrászok ötletei például engem inspirálnak.

A Megfőzzük Almádit tagok is aggódnak az alapanyagárak folyamatos emelkedése, és a szakképzett munkaerő hiánya miatt. De jön a szezon, az pedig minden aggodalmat felülír. A Megfőzzük Almádit jó szezonra készül.