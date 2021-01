Balatonkenese is bekerült a legkedveltebb városok közé

A HelloVidék internetes hírportál statisztikája összevetette, mely megyékben és településeken volt a legnagyobb érdeklődés a falusi csok iránt 2020-ban. A legnagyobb érdeklődésre számot tartó települések között a hetedik helyen egy Veszprém megyei település, Balatonkenese áll.

A hellovidek.hu falusicsok-keresőjét az elmúlt évben összesen 214 412 alkalommal nyitották meg. Az adatokból kitűnik, hogy a megyék közül Pest megye a legnépszerűbb, az oldalmegtekintések alapján a kattintások 7,39 százalékát zsebelte be. Pest megye után a negyedik Veszprém megye 2,18 százalékkal.

– Május végéig 10 229 család nyújtott be támogatási kérelmet több mint 54 milliárd forint értékben. A támogatási célokat nézve is nagyjából kiegyenlített a kép: az igénylők 52 százaléka ingatlanvásárláshoz, -korszerűsítéshez, 48 százalékuk a meglévő otthon bővítésére kívánja felhasználni a pénzt – számolt be a program részleteiről Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

A nem hivatalos statisztika alapján a legnépszerűbb járásokat tekintve egy kisebb változás történt tavaly óta. Érdekes, hogy a top 10-ből kiszorult a Miskolci és a Balatonfüredi járás is. 2020-ban a mezőnyt már a Váci járás vezette, a második helyre csúszott vissza a Budakeszi járás.

A legnagyobb érdeklődésre számot tartó települések között azonban a hetedik helyen a Veszprém megyei Balaton­kenese áll. Jurcsó János polgármester nagyon örül ennek az érdeklődésnek, hiszen a cél, hogy a továbbiakban is élhető, családcentrikus város maradhasson Kenese.

– Hogy Balatonkenese ennyire kecsegtető a csokot igénybe vevők számára, annak az egyik fő oka az, hogy nagyon kedvező a település földrajzi fekvése. Budapesttől alig egyórányira vagyunk, vasútvonal és autópálya köti össze a településeket, valamint állandó buszjárattal is rendelkezünk. Huszonöt percen belül elérhető Veszprém, Siófok és Székesfehérvár is – ennél kedvezőbb elhelyezkedéssel nem sok település bír. Kenese jelenleg még a legélhetőbb balatoni település a méreteinél fogva, viszont rendelkezik saját infrastruktúrával, iskolánk, óvodánk és bölcsődés csoportunk is van. Ez önmagában is vonzóvá teszi a települést, de hozzá kell tenni, hogy még nem rugaszkodtak el az ingatlanárak Balatonkenesén, bár jól érezhető az emelkedés, de még mindig megfizethetőbb a többi, kiemelt településhez képest – mondta Jurcsó János.

A polgármester hozzátette, úgy véli, egy település addig friss és élő, amíg gyermekek laknak benne. – A csokot azok a fiatalok veszik igénybe, akik vagy a gyerekvállalás előtt, vagy a gyereknevelés korai szakaszában járnak, ez azt jelzi, hogy Kenesén továbbra is szükség lesz óvodára, iskolára és bölcsődére. Ahol ezek az intézmények működhetnek, addig az a település él, és az utánpótlása biztosítva van – tette hozzá Jurcsó János.