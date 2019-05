Bemutatta raktárbázisát a Valeo

A 2017 szeptemberi alapkőletételt követően felépült egy háromszintes, 22 ezer négyzetméter hasznos alapterületű épület, amelyből a középső, 14 ezer négyzetméteres csarnokban folyik a logisztikai munka, a galérián konferenciaközpont és iroda kapott helyet. Emellett az alsó szinten gyártási területet és szociális helyiségeket alakítottak ki.

Az új raktárbázis bemutása állt a középpontjában annak az ünnepségnek, amelyen részt vett Porga Gyula, Veszprém polgármestere, Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint a Valeo helyi menedzsmentje. Azok a döntéshozók, akiknek az elhatározása nyomán elkészülhetett az új logisztikai központ a Piramis utcában. Előbb levetítettek egy kisfilmet, amelyben röviden összefoglalták a beruházás megvalósulását az alapkőletételtől napjainkig. Bara Tamás létesítményfenntartási és karbantartási vezető ismertetője után Porga Gyula kapott szót.

A polgármester elmondta, hogy amikor egy veszprémi gazdasági társaság növekszik, akkor az nem csak az érintett cégnek ünnep, hanem a város közösségének is, ezért fontos számára, hogy most itt lehet és együtt ünnepelhet a jelenlévőkkel. A Valeo és a város kapcsolatáról megjegyezte, hogy bár az rövidebb, mint a többi nagy céggel való kapcsolat, de annál dinamikusabb és erőteljesebb. Kiemelte azt is, hogy 2008 óta a gyár dolgozói létszáma megháromszorozódott, a területe pedig négyszeresére nőtt Veszprémben. Köszönte mindezt a stratégiai döntéseket hozó tulajdonosoknak, a menedzsmentnek, élén Fonyódi Levente ügyvezető igazgatóval, és a vállalat munkavállalóinak.

A köszöntőt követően, a Valeo Auto-Electric Magyarország Kft. vezetői büszkén vezették körbe a vendégeket az új multifunkcionális csarnokban, amelynek megvalósításához egyedi kormánydöntés keretében kaptak támogatást a magyar kormánytól.