Biztonság és a fenntarthatóság: Maróth Gáspár kormánybiztos a Várpalotán létesülő robbanóanyag- és lőszergyárról

Egy nagykaliberűlőszer-gyár, valamint egy robbanóanyaggyár létesítéséről írt alá a magyar állam tavaly decemberben szerződést a Rheinmetall cégcsoporttal. Mindkét üzem Várpalota vonzáskörzetében, ám a lakott területektől távol épül majd fel.

A beruházásokról Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztossal beszélgettünk. Megkérdeztük, hogy mivel két üzem létesítéséről írt alá hazánk megállapodást egy németországi konszernnel, milyen típusú lőszereket, robbanóanyagokat állítanak elő ezek a gyárak.

Maróth Gáspár hangsúlyozta, az országot járva azt tapasztalja, hogy kevesen tudják, pontosan mit jelentenek a katonai tüzérségi lőszerek. Alapvetően két termékkörről beszélünk. Egyrészt aknavetőkben használt 60, 81 és 120 milliméteres gránátokat gyártanak, valamint készülnek majd úgynevezett nagy és közepes kaliberű lőszerek is 30, 120 és 155 milliméteres fegyverrendszerekhez.

Az elmúlt év végén tartott várpalotai sajtótájékoztatón elhangzott, a beruházásnál fő szempont az üzemekben dolgozók és a környék lakosságának biztonsága. Ön is kifejtette, hogy azért döntöttek a német partner mellett, mert olyan ipari kultúrával rendelkezik, ahol a gyártási folyamatok a legnagyobb biztonsági fokozat mellett zajlanak. Miben különböznek majd ezek az üzemek a más magyarországi, illetve európai robbanóanyaggyáraktól?

– A beruházás biztonsági aspektusairól most, a bejelentéskor valójában egy rossz beidegződés miatt beszéltünk – mondta Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos. – Ha az őszinte véleményemre kíváncsi valaki, akkor azt kell mondanom: csak itt a közvetlen közelben van olyan üzem, ami jóval veszélyesebb körülmények között működik, mint ahogy egy lőszer- vagy robbanóanyaggyár fog. Sok tévhit kapcsolódik ezekhez a gyárakhoz, ezért rögtön a bejelentésnél elmondjuk, milyen komoly biztonsági előírások mellett történhet a gyártás. A német partnernek több mint 100 éves múltja van a lőszer- és robbanóanyag-gyártásban. Akár bizonyos civil, adott esetben még autóiparhoz vagy a vegyiparhoz kapcsolódó üzemekben is sokkal nagyobb arányban fordulnak elő balesetek, mint náluk.

Olyan ez, mint a repülés. Ha valaki foglalkozik közlekedési statisztikával, az tudja, hogy repülőgépen sokkal biztonságosabb utazni, mint vonaton, de az emberek mégis azt hiszik, hogy a repülőgépen jobban kell félniük egy balesettől. Miután robbanóanyagokkal foglalkozik majd a gyár, nemzetközi sztenderdek, szigorú előírások vonatkoznak rá. Várpalotán többen is laknak, akik dolgoztak már robbanóanyaggal, elég, ha a bányászatra gondolok. Pontosan tudják, hogy a robbanóanyagok fegyelmezett munka mellett messze nem olyan veszélyesek, pláne ezeknél a modern termékeknél, mint ahogy azt egyébként a civil lakosság elképzeli. Ha megfordítom az egész történetet és feltételezzük, hogy egy ilyen üzemben nem várt esemény, például egy robbanás következik be, akkor is ennek a gyárnak a közvetlen közelében történik meg a vegyi folyamat. Egy felételezett robbanás a lakott területtől távol épülő gyár közvetlen környezetét érinti.

Ettől függetlenül ezek az üzemek természetesen speciális építészeti előírásokkal készülnek, emellett olyan védművek lesznek a gyár körül, amelyek gyakorlatilag lehetetlenné teszik, hogy olyan esemény történjen, amiért aggódni kellene a lakosságnak. Érdemes arról is beszélni, hogy mit fogunk gyártani benne, hiszen robbanóanyag és robbanóanyag között óriási különbség van. Ha végignézzük az elmúlt néhány évszázadot, akkor elmondhatjuk: ez a terület elég érdekes technológiai fejlődésen ment keresztül, ahol folyamatosan keresték az egyre stabilabb vegyületeket.

A Várpalotán készülő hexogén, más néven RDX olyan robbanóanyag, amely ellenáll a hőnek, ütésnek és nyomásnak. Nem úgy történik majd az előállítása, hogy mindenki néma csendben, lábujjhegyen sétálhat csak el a keletkezett RDX mellett, mert önmagában ez az anyag attól, hogy egy üzemben normál fizikai folyamatokon megy át, nem robban be. Tudjuk, hogy rengeteg össze-

esküvés-elmélet kap lábra egy ilyen beruházás bejelentését követően. Én magam is nyomon követem Campanari-Talabér Márta polgármesteren keresztül a városban zajló diskurzust a gyárral kapcsolatban. Örömmel látom, hogy aktvizálódtak a településen az egykor robbanóanyaggal dolgozó emberek, akik a laikusokhoz képest sokkal nagyobb szakértelemmel nyúltak ehhez a témához, s inkább látták a lehetőséget az üzemek Várpalotára telepítését illetően, mint hogy ennek a veszélyességén aggódtak volna.

Várpalota polgármestere a témával kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy a város jövőjét alapjában meghatározó védelmi ipari beruházás hasonló gazdasági biztonságot jelenthet a településnek, mint korábban a bánya és az erőmű. A kísérő fejlesztésekkel együtt mennyi bevételt jelenthet ez Várpalotának?

– Nehéz ezt pontosan megmondani, mert most is dolgozunk a német céggel az üzleti terv összeállításán. Ezekből derül majd ki, hogy mi az, amit el tudunk itt költeni adóbevétel formájában vagy egyéb társadalmi felelősségvállalási programban. Annyi bizonyos, ezért az üzemért az Európai Unión belül őrült nagy verseny zajlott. Franciaország és Olaszország is nagyon szerette volna, hogy náluk épüljön fel, s érezzük is a csalódottságot a részükről. Ők pontosan tudták, hogy markáns, milliárd forintos nagyságrendű adóbevételt eredményez a gyár, ami a legnagyobb ilyen jellegű termelő üzem lesz egész Európában.

Hány új munkahelyet jelenthet közvetlenül, illetve közvetetten ez a beruházás?

– Bár szeretnék nagy számot mondani, ám sajnos nem tudom megtenni. Annyira modern gyárakról beszélünk, hogy az ott dolgozó emberek létszáma nem olyan nagy, mint más kormányzati beruházásoknál. A magas fokú automatizáltság miatt 150 munkahellyel számolunk, ám az is biztos, hogy a robbanóanyag­gyár létesítése megindít majd erre az ipari és szakemberkultúrára ráépülő beruházásokat, ahol jóval nagyobb mértékben lesz majd szükség munkaerőre. Több ilyen beruházóval tárgyalunk már jelenleg is.

Hol tart jelenleg a folyamat? Mikor kezdődhetnek meg a tervezési munkák, illetve maga az építkezés?

– A tervezés már folyik, a német mérnökök rakják össze jelenleg az épületek terveit, míg a földterülettel kapcsolatos előkészületeket a Magyar Állam készíti elő. Van egy közös projektcsapat is a németekkel, amelyik a gyár gazdasági vetületeit számolja. Ahhoz ugyanis, hogy ez egy hosszú távon fennmaradó, jó beruházás legyen, ahol a magyar adófizetők pénzét valóban egy profitorientált vállalkozásban használjuk fel, pontosan látnunk kell a részletes üzleti modellt, ami a terveink szerint március végére készül el.