Biztosítva látja hitele visszafizetését?

Életünk során számos váratlan esemény történhet, köztük negatív események is. Érdemes tudatosan élni, és felkészülni a váratlan történésekre, különösen akkor, ha hitelünk van.

A jelen megélése és a tudatos élet egyre népszerűbb fogalmaknak számítanak. De mit is jelent ez valójában? Ha egy szóban kéne összegezni a közös pontját azoknak a szemléleteknek, amik ezen elv mentén épülnek fel, az a figyelem lenne.

A figyelem sok mindent jelenthet, és éppen ez által képes támogatni az életünket. Figyelemmel mindannyian rendelkezünk, azonban amikor megfelelően használjuk, sokat tehetünk az életünkért általa.

A figyelem valamelyest ösztönös tulajdonságunk, azonban számos fokozata létezik, amelyeknek egy nagy része tudatosságot igényel. A tudatos figyelem, mellyel saját életünk jobbá tételéért tehetünk bizony nem jön magától, aktív cselekedetet igényel részünkről. Mégis megéri.

A figyelem és annak képessége, hogy irányítani tudjuk figyelmünket ugyanis rendkívül értékes tulajdonságunk, melyet számos módon alkalmazhatunk.

Tudatos figyelemmel lehetünk például arra, hogy egészségünket egy új napi rutin kialakításával támogassuk meg. Figyelhetünk arra is, hogy több és tartalmasabb időt töltsünk szeretteinkkel. Ráadásul az együtt töltött idő során is több választásunk marad: figyelhetünk minden idegszálunkkal arra, amit mesélnek nekünk, vagy úgy is jelen lehetünk, hogy igazából máshol jár az agyunk.

A figyelem és az abból fakadó előnyök maximalizálása érdekében érdemes életünk minden területére vonatkoztatni ezt a képességünket. A tudatos élet mindig sokkal több pozitív hozadékkal jár, érdemes hát élni ezzel a természetünkből fakadó lehetőséggel.

A figyelem egyik kiemelkedő hozadéka például, hogy segít a jelenben maradni. Ugyanakkor mégis fontos, hogy elegendő mértékben számba vegyük a jövőnket is, és amire lehet, készüljünk fel előre.

A tudatos élet része a pénzügyeink tudatos kezelése is. Ezt több módon értelmezhetjük, ide értve például azt, hogy minden hónapban egy előre meghatározott, fix összeget félre teszünk, akár konkrét céllal vagy cél nélkül.

Azok, akik igazán megfontoltan élnek, soha nem felejtenek el például hitelfedezeti biztosítást kötni. Van néhány olyan biztosítás, ami kötelező (ilyen a társadalom biztosítás vagy a KGFB), azonban akik megfelelő pénzügyi tudatossággal élnek, további lehetőségeket is igénybe vesznek, nem csupán a kötelező módon biztosítják be magukat.

Fontos például, hogy nagy értékű tulajdonjainkat biztosítsuk, ennek megfelelően természetesnek kellene lennie, hogy egy számunkra megfelelő lakásbiztosítással rendelkezzünk. Sokan szeretnek azonban sajnos épp ezen spórolni, és havi kiadásaikat úgy csökkenteni, hogy nem vesznek igénybe lakásbiztosítást. Ugyanakkor ezzel akár még nagyobb kárt is okozhatnak maguknak. Egy váratlan tűzeset például végül sokkal magasabb kiadással jár, mint a havonta befizetett biztosítás összege.

Ne menjünk azonban ennyire messzire, hisz szerencsére egy lakástűz nem mindennapos eset. Vannak azonban olyan dolgok, melyek mindennaposak, és bármennyire is szeretnénk, nem tudjuk kivédeni azokat. Ám, ezekre az esetekre is tudunk előre gondolkodni, és még időben egy kockázatközösség tagjaként segíteni a jövőbeli esetleges negatív eseményt.

Amennyiben például valaki hitellel rendelkezik, mindig fennáll a veszélye annak, hogy egy hosszabb betegség, vagy váratlan elbocsátást követően hogyan fogja tudni rendezni az adott havi törlesztőrészleteit.

Szerencsére ma már ezekre is fel tudunk előre készülni, és nem kell fejtörést okozzon az, hogyan kíméljük meg családunkat egy-egy váratlan esemény kapcsán a felmerülő terhektől.

A hitelfedezeti biztosításokkal úgy van lehetőségünk mérsékelni a felvett kölcsönök általi kockázatokat, hogy ez számunkra mindössze havi néhány száz-, vagy pár ezer forint megfizetésébe kerül. Megéri rászánni ezt az összeget, hiszen könnyebb most minden hónapban valamivel magasabb összeget fizetnünk a törlesztőrészletünk mellé, mint a későbbiekben akár jövedelem nélkül kifizetni a teljes havi részleteket.