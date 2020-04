Somlói borászatok járvány idején: küzdelem a túlélésért

Súlyos nehézségek jellemzőek az idilli környezetben levő balatoni, illetve somlói pincészetekre, erről beszélt Jásdi István csopaki, és Tornai Tamás somlói borász. Úgy mondták, mindennapos küzdelmet vívnak a túlélésért, de ebben a helyzetben is segítenek, amiben csak tudnak.

– Műveljük a szőlőket és palackozzuk a kitűnő 2019-es évjáratú olaszrizlinget. A családunk mellett kilenc munkatársunk dolgozik a 17 hektáron, többen már 20 éve itt vannak. Velük baráti kapcsolat alakult ki, így nem küldjük el őket. A tartalékokból az év végéig mindenkinek megmarad a munkahelye, alapfizetéseket tudunk adni, az értékesítés alig működik, összegezte helyzetüket Jásdi István csopaki borász.

Hozzátette, dolgozóik közül Balázs, Péter és Zoltán a boltban dolgozik, Szabolcsnak, Eleknek a pincében van munkája, Ludmilla és Attila a szőlőt kötözi. Céljuk az, hogy működésben tartsák a 200 éves borászatot, és segítsék dolgozóikat a családjukat eltartani. Arra számítanak, hogy a szőlő egy részét a Balatonnál nem vásárolják fel, mert tele vannak a pincék, és a járványhelyzet miatt a gasztronómia és a szállodák sem tartanak igényt a borra.

Ebben a helyzetben is támogatják az egészségügyet, eljuttattak egy millió forint értékű bort a Szent László kórház dolgozóinak, hogy amikor hazamennek, élvezzék a balatoni ízeket, ami kitűnő stressz oldó. Jásdi István szervezésével 31 hazai borász, összesen 12 ezer palack bort küldött húsvéti ajándékba 31 magyar kórháznak.

– A szőlők szépen műveltek, virágoznak a gyümölcsfák, csillog a Balaton. Körülöttünk rendezett ország van. Feleségemmel, a korunk miatt, bezárva próbáljuk rendben tartani a társaságot, ők meg minket segítenek azzal, hogy bevásárolnak nekünk, fogalmazott Jásdi István. Pincészetüknél nem mondtak le korábbi tervükről, így a házuk melletti Siralomvágó dűlőben 6400 négyzetméteren olaszrizlinget telepítenek.

A Somlón is gyönyörű tavasz van. Megmetszették a tőkéket, lekötötték a vesszőket, megmunkálták a talajt. Ránézésre úgy tűnik, minden a legnagyobb rendben halad, mintha nem lenne járvány, vagy válság a vendéglátásban. Tornai Tamás borász úgy mondta, a lelkiállapotuk nem hasonlít a tavaszi hangulathoz. A Somlón nagyon sok bort, pezsgőt vendéglátóhelyeken értékesítenek, amik bezártak itthon és külföldön is a járvány miatt, így ennél a pincészetnél is drasztikusan csökkent a bevétel.

– A szőlőtermelést nem lehet leállítani, majd újraindítani. Ha az ültetvények művelését elhanyagoljuk, saját területünket és a teljes borvidéket is tönkre tehetjük. Ha kivágjuk az ültetvényt, a következő termésre, borra legalább hét évet kell várni, fogalmazott. Ők kiszállítással próbálnak enyhíteni a nehézségeiken, és kisebb mennyiséget a hazai kiskereskedelemben, és néhány külpiacon értékesítenek.

Dolgozóik többségét csökkentett bérrel megtartották. Még időben gondoskodtak palackokról, parafa dugóról, permetezőszerről, így ez nem okoz fennakadást a palackozásnál, művelésnél. A kisebb somlói borászatoknak segítenek, amiben tudnak, és felajánlották permetezőgépeiket a nagyobb közösségi területek, utcák fertőtlenítése.