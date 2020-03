Borásztalálkozó Csopakon: Kovács Tamás szerint kitűnő évjárat ígérkezik

Nem hiszem, hogy aggódnunk kellene a klímaváltozás miatt a következő évtizedekben. Egyre kedvezőbb lehetőségeink vannak a technológiában is, hogy még jobb borokat készítsünk – hangsúlyozta Kovács Tamás borász, a csopaki Szent Donát Birtok tulajdonosa, a Csopaki Kódex titkára.

A klímaváltozás állt a hagyományos Olaszrizling szerintünk borásztalálkozó fókuszában, amit idén is Csopakon, a Szent Donát Birtokon, illetve az ottani Márga Bisztróban rendeztek meg nemrég. A hely befogadóképessége miatt limitálni kellett a borászok sorát. Ezért, ahogy Kovács Tamás borász, tulajdonos-házigazda mondta, baráti kapcsolatok is közrejátszottak abban, hogy kit hívtak meg itthonról és határon túlról a harminc résztvevő közé.

– Az olaszrizling Magyarország legnagyobb területen levő minőségi fehérszőlő fajtája, mintegy négyezer hektáron található meg. E terület negyede a Balatonnál, illetve a csopaki térségben helyezkedik el – érvelt a találkozó mellett Kovács Tamás.

Hozzátette, a csopaki bor több mint száz éve az olaszrizlingre épül. A helyi termelők kezdetben elkezdték kóstolgatni egymás borait, majd azon gondolkodtak, hogyan lehet még egységesebb olaszrizlinggel kirukkolni a piacon, és milyen módon lehet növelni a minőséget. A borászok találkozóján később már az volt a kérdés, hogyan lehet a termőhelyeket megkülönböztetni egymástól, mitől lesz csopaki, somlai vagy badacsonyi az adott olaszrizling? Emellett az eredetvédelemről is beszéltek már. Az idei olaszrizling-találkozó fókuszában pedig egyfelől az állt, hogyan lehet fenntartani, csiszolni és tovább növelni a minőséget. Másfelől beszéltek a klímaváltozásról is, ami nagy kihívást jelent, mert nem biztos, hogy évtizedek múlva olyanok lesznek az ültetvényeken a körülmények, amikkel az ember ma tervez.

– Az olaszrizling nagyon népszerű fajta, a legkedveltebbek között helyezkedik el, ezt jelzik a kereskedők is – érvelt a borász. Mint mondta, a magyar ember együtt nő fel az olaszrizlinggel, jól ismeri, generációkon át megvan a hagyománya, hogy mindenki ezt fogyasztja. Az a jó ebben a fajtában, hogy minden étel mellé illik, amolyan igazi jolly joker.

Kovács Tamás a fajta jövőjét tekintve bizakodó. Saját ültetvényeiken furmintot is termesztenek, amivel lehet házasítani az olaszrizlinget. Ez már száz éve így kialakult, mert előfordulnak annyira meleg nyarak is, amikor nehéz megfelelő savtartalommal szüretelni az olaszrizlinget. – A két fajtában rengeteg tartalék van, évtizedekre előre nézve nem hiszem, hogy aggódnunk kellene a klímaváltozás miatt. Egyre jobb lehetőségeik vannak, a technológiában is, hogy még jobb borokat készítsünk – mondta.

A 2019-es évjáratot húsvétkor palackozzák a Szent Donát Birtokon, az elmúlt öt év talán legjobb évjáratú fehérborára számítanak, és bizakodva néznek az idei év elé is. A birtokon 16 hektáron gazdálkodnak, ami folyamatosan növekszik, terveik szerint 20 hektárnál állnak majd meg. Ültetvényeik kétharmada Csopakon helyezkedik el, a többi Tihanyban, illetve a Káli-medencében. Az olaszrizling területüknek hatvan százalékán található meg.