Boros programokkal tolnák ki a balatoni szezont

Hétvégi borvacsorákkal és folyamatos nyitvatartással népszerűsítik a Borbarangolás rendezvénysorozathoz kapcsolódó pincészetek és szolgáltatók a Badacsonyi borvidéket.

Kezdetben a csatlakozó borászatok látogattak egymáshoz

A sorozatot több mint tíz éve indította el a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület és a Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület azzal a céllal, hogy a vendégek ne csak a nyári szezonban keressék fel a borvidéket, hanem az év többi részében is fedezzék fel a táj szépségét és a helyi borokat, hangsúlyozta Borbélyné Galambos Gabriella, a Badacsonyi Borút Egyesület elnöke. Felidézte, kezdetben a csatlakozó borászatok látogattak egymáshoz, az utóbbi években azonban kinőtte magát a rendezvény, és az ország távoli részeiről is érkeznek vendégek a borvidékre a sorozat kedvéért.

Idén január közepétől június elejéig 21 szombaton rendeznek borvacsorát a pincészeteknél, de éttermek és hotelek is beneveztek. A kezdeményezés egyre sikeresebb, a borvacsora mellett több pincészet különleges programmal készül: akadt borászat, ahol gitáresttel kötötték egybe az étkezést, egy másik pincészetnél az irodalom és Márai Sándor szövegei kaptak főszerepet, több helyszínen pincelátogatásra is lehetőség nyílik. A Borbarangolás másik hozadéka, hogy a rendezvényt követő héten nyitva kell lennie annak a borászatnak, ahol a borvacsorát tartották. Így a vendégek télen és kora tavasszal is mindig találnak nyitvatartó pincészetet a Badacsonyi borvidéken, hiszen az összefogás mellett ez volt a két egyesület fő célja is, amit nagy sikerként értékelnek, mondta Tomposné Fabó Anikó, a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület elnökségének tagja.

Aprósággal kedveskedtek a vendégeknek

A legutóbbi borvacsorát a Borbély Családi Pincészet tartotta Badacsonytomajon. A jó hangulatú, telt házas rendezvényen az ország számos vidékéről érkezett vendégek a háziasszony által készített finom ételek mellett ismerkedhettek meg a családdal, a pincészet hagyományaival. A feltálalt ételek mellé kínált kiváló borokon keresztül Borbély Tamás borász avatta be a résztvevőket pincészetük titkaiba. A március 15-e jegyében zajló borvacsorán az ünnepi ételek mellett egy helyi keramikus által készített aprósággal kedveskedtek a vendégeknek.