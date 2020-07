Csopaki siker született a rangos nemzetközi borversenyen

A világ legrangosabb és legnagyobb múltra visszatekintő borminősítő eseményén, a Challenge International du Vin nemzetközi borversenyen idén júniusban kimagasló magyar siker született.

A franciaországi Bordeaux-ban 1976 óta megrendezett bormustrán 33 ország 3544 bora közül a csopaki Söptei Pincészet 2018-as, Varázslat nevű olaszrizlingje fehérbor kategóriában aranyérmet nyert. A Balatonfüred–Csopaki Borvidéken több mint 150 éves termelői hagyományokkal büszkélkedő Söptei családi pincészet nem először kap különleges elismerést a legjelentősebb francia borversenyen. 2017-ben egy száraz sárgamuskotállyal már elhoztak egy aranyat, és abban az évben még két ezüst- és két bronz­éremmel is díjazták boraikat.

A 2020-as megmérettetésen fehér bor kategóriában további kilenc magyar arany is született. A pincészet eredményesen szerepelt a XXIX. Balatonfüredi Borversenyen is: a Varázslattal, valamint a szintén 2018-as évjáratú, kései szüretelésű, Desszert nevű sárgamuskotállyal is aranyérmet nyert.