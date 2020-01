Csopakon közösségi házat is terveznek

Közösségi, kulturális központot, apartmanokat, valamint bölcsődét terveznek Csopakon, és hozzájárulnak egy körforgalom építéséhez is. A legbüszkébbek a strandra, a nyugalomra és a biztonságra.

Erről beszélt Ambrus Tibor a több mint kétezer lakosú Csopak polgármestere, majd hozzátette, az öt csillagért járó kék hullám zászló nagy elismerés a fürdőhelynek, hiszen nyáron hatalmas forgalma van, és sokan a strandért keresik fel őket. A település elöljárója kiemelte, az is jó érzés számukra, hogy nyugodt, gondoktól mentes éven vannak túl. Vásároltak egy ingatlant a polgármesteri hivatal mellett, ahol egyebek mellett tágas, több száz férőhelyes, színházi előadásra, nagyobb rendezvényekre is alkalmas közösségi házat, illetve faluközpontot szeretnének létrehozni. Ehhez terveik szerint külső forrást is igénybe vesznek.

A házról kérték a lakosság véleményét is, és reményeik szerint tavasszal a látványtervek is elkészülnek. Ez a beruházás akár 100 évre is meghatározhatja a település életét. Az épületre nagy szükség van, mert kiemelkedő a közösségi élet, sok civil szervezet működik, számtalan helyi programmal. Jelenleg a Csonkatoronynál találkoznak az emberek, ott működik egy önkormányzati „közösségi tér”, de szolgáltatások és parkolók nélkül.

Ambrus Tibor utalt rá, nekik is nagyon fontosak a saját bevételek, ezért a strand bejáratánál apartman sort terveznek önkormányzati beruházással. Ezt a munkát ősszel szeretnék elkezdeni, és a jövő májusig tartana az építkezés. Mindemellett egy nyertes pályázattal, kétcsoportos, 24 férőhelyes bölcsődét is építenek a településen, amire nagy szükség van. Ezt nyáron szeretnék elkezdeni.

A polgármester felidézte, tavaly elkészítették a 73-as út és a Füredi út kereszteződésénél, a körforgalom csomóponti terveit. Az utak nem a tulajdonuk, de kellettek a tervek a beruházáshoz, a pályázathoz. -Érdekünk, hogy a csomópont mielőbb megépüljön a biztonság érdekében, mert veszélyes és beláthatatlan a kereszteződés, érvelt a polgármester. Ezeken kívül továbbra is és folyamatosan korszerűsítik az utakat Csopakon, ahol nagyon büszkék a biztonságra is.