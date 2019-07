„Csúnya” zöldségek és gyümölcsök fogyasztására ösztönöz a Nébih

A zöldség- és gyümölcspazarlás mértékén enyhítene a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) új kampánya. A szemléletformáló kezdeményezéssel arra is felhívják a figyelmet: évente több kilogramm zöldség és gyümölcs landol a kukában egy-egy magyar háztartásban.

A Nébih kutatása szerint hazánkban háztartásonként csaknem hat kilogramm zöldséget és gyümölcsöt dobnak ki évente pusztán azért, mert az „nem tökéletes”, tehát alakhibás, vagy a szállításból és a tárolásból fakadóan esztétikai hibás. A Vegyél számba! elnevezésű kampány egyrészt igyekszik felhívni a vásárlók figyelmét, hogy nemcsak a legfrissebb, legesztétikusabb zöldség-gyümölcs tápláló, továbbá a zöldség- és gyümölcsfélék fogyaszthatósági ideje meghosszabbítható a megfelelő élelmiszerbolti, illetve otthoni tárolással. Harmadrészt a hazai termékek vásárlására ösztönöz a kezdeményezés, hiszen a hazai áru a rövidebb szállítási idő miatt frissebb, az érés sem „időzített”. Az importált zöldségek és gyümölcsök akár több ezer kilométert is megtesznek, amíg az áruházak polcaira kerülnek. A szállítási távolság növekedésével nemcsak az áru mozgatására, hanem például a hűtésre fordítandó energia is arányosan nő. Emellett minél messzebbről szállítják a termékeket, annál nagyobb eséllyel nyomódnak és sérülnek meg útközben, amely élelmiszer-hulladék keletkezéséhez vezethet. A nagyobb távolságra szállított gyümölcsökre és zöldségekre ráadásul jellemző, hogy nem a teljes érettségi állapotban takarítják be őket, hogy ne romoljanak meg a hosszú utaztatás során, így azok érzékszervi minősége jelentősen elmaradhat a friss belföldi áruétól.

A Vegyél számba! nevű kampány honlapján tanácsokat is olvashatnak az érdeklődők, hogyan használhatják fel a „csúnya” zöldséget és gyümölcsöt: a héjhibás almát, az alakhibás körtét, a görbe uborkát, a színhibás paprikát és a girbegurba sárgarépát.

– A kereskedelmi láncok gyakran már át sem veszik a picit csúnyább, szabványtól eltérő termékeket, de a termelői piacokon és a saját konyhakertünkben is találkozhatunk furcsa alakú növényekkel. Jó, ha tudjuk, hogy ezek beltartalmi tényezői nem különböznek szebb társaikétól. Talán több gonddal jár megpucolni, meghámozni őket, de ez ne szegje a kedvünket! – hangsúlyozzák. A kezdeményezéshez kapcsolódóan egy táblázat is készült, mely tartalmazza a különböző zöldség- és gyümölcsfélék tárolhatósági idejét, leggyakoribb „elnézhető” hibáit, illetve azt, hogy minek mikor van szezonja hazánkban.

Györgyi Péter, a Vecsési Savanyúság nevű pápai zöldség- és gyümölcsbolt vezetője kiemelte: amikor a termelők leszedik az árut, osztályozzák, a szabálytalan alakú zöldséget és gyümölcsöt pedig kiválogatják, hiszen az nem kaphat első osztályú besorolást. Ennélfogva leginkább a kistermelőknél találkozhatnak a vevők szabálytalan alakú zöldséggel, gyümölccsel. – Vannak olyan vásárlók, akik kifejezetten erre az árucsoportra utaznak. Egyrészt azért, mert általában olcsóbb, másrészt pedig abban bíznak, hogy a kistermelők nagyságrendekkel kevesebb vegyszert használnak – magyarázta Györgyi Péter.

Hozzátette, rendkívül sok a tudatos vásárló, akiknek fontos a vegyszermentesség, akárcsak a csomagolás- és műanyagmentesség. – Sokan saját dobozt, vászonzsákot hoznak magukkal. Ez azért is hasznos, mert így kevésbé nyomódik meg a gyümölcs és a zöldség a hazaszállítás során, tehát kevesebb hulladék keletkezik – mondta el a boltvezető. Megjegyezte, nagyjából a vevők fele igényli a kiszolgálást, a többiek pedig szeretik maguk kiválogatni, hogy melyik gyümölcsöt és zöldséget viszik haza. A sérülékenyebb áru – így például az őszibarack és az eper – esetében azonban arra kérik a vevőket, hogy vegyék igénybe az eladó segítségét, ne nyomkodják össze a gyümölcsöt.