Dobó Zoltán, Tapolca polgármestere elégedett, ha visszatekint a tavalyi esztendőre

Dobó Zoltán polgármester szerint a város 2018-as éve sikeresnek mondható. A gazdálkodás kiegyensúlyozott volt, adósság nincsen, sőt, pénzügyi megtakarítások keletkeztek.

Nőtt a városban eltöltött vendégéjszakák száma, hiszen országos hírű rendezvényeik egyre több érdeklődőt vonzanak.

Dobó Zoltán tapolcai polgármester úgy fogalmazott, a felmerülő problémákat igyekeztek saját erőből megoldani.

– Részben ezért hoztuk létre a városüzemeltetési munkacsoportot az önkormányzaton belül, amelynek munkatársai a városi parkok, zöld felületek gondozásáért, a karbantartási munkálatokért, a köztisztaságért felelnek. A munkacsoport létrehozásával eddig 17 új tapolcai munkahelyet teremtett az önkormányzat, melyet a továbbiakban is bővíteni kíván. Hogy munkájukat megkönnyítsük, az idei évben beütemeztünk további gépbeszerzéseket. Szintén a 2018-as volt az első olyan esztendő, amikor az önkormányzat – illetve annak egyik cége – vette kezébe a helyijárat üzemeltetését.

Ehhez kifogástalan állapotú autóbuszokat sikerült vásárolniuk rendkívül kedvező áron Németországból. Sofőröket vettek fel és megkezdték a szolgáltatást, mellyel kapcsolatban nagyon jó visszajelzéseket kaptak az utasoktól.

– Még az önkormányzati ciklus elején fő célul tűztem ki, hogy jelentős előrelépést érjünk el a város turisztikai célú fejlesztéseit illetően. Így aztán elkészült a városi strand, amely a tavalyi évben is igen szép számú vendéget vonzott. Egyre többen fedezik fel a termálfürdőnket a helyieken kívül a szomszédos településekről, sőt, a hozzánk látogató hazai és külföldi turisták közül is. A tavalyi év strand újításai között elsősorban a vendéglátással kapcsolatos fejlesztéseket említeném, amelyet az idén is folytatunk majd.

Jó kapcsolatot ápolunk a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal, amely a legtöbb turistát vonzó látványosságunk, a Tavasbarlang Látogatóközpont üzemeltetője. Sikeres egyeztetéseink nyomán a tavalyi évben a helyiek nem a barlang előtt hosszan kígyózó sorban, helyette a városban találkozhattak a látogatókkal, akik vásároltak, fogyasztottak, ismerkedtek Tapolcával. A tavalyi évben háromezerrel nőtt a városban eltöltött vendégéjszakák száma a novemberig feldolgozott adatok szerint. Ez köszönhető az országos hírű rendezvényeknek, amelyek egyre több érdeklődőt vonzanak. Másrészt 2018-ban két olyan sportesemény is volt Tapolcán, amely nemzetközi szinten idevonzotta a látogatókat.

Jelentős volt az önkormányzat által, a kollégium épületében üzemeltetett Sportszálló forgalma is. A nálunk megszálló sportolók számára olyan magas színvonalú, komplex szolgáltatást tudunk nyújtani, amelynek köszönhetően visszatérő vendégként köszönthetjük a sportolókat az idei évben is.

Sokat pályáztak tavaly és sokat is nyertek, de igazán az a szám lepte meg a polgármestert is, ami megmutatja, hogy ebben a ciklusban eddig mennyi pénzt nyert európai uniós pályázatokon a város. 2014 októberétől 2018 decemberéig ez az összeg több mint egymilliárd kétszázmillió forint.

– Ez már most 300 millióval több, mint a korábbi önkormányzati ciklusé, de bízom benne, hogy ez az összeg még az idén további sikeres pályázatokkal növelhető.

Az igazi látványos munka a megvalósítással kezdődik, és erre 2019-ben lesz példa, mint például a gimnázium felújítása vagy a Balatonig vezető kerékpárút rájuk eső szakasza.

– Izgalmas időszak volt 2018 vége. A taopályázatoknak köszönhetően kisbuszokat vettünk fiatal sportolóink utaztatására, megkezdődtek az öltöző felújítások a Bárdos-iskolában, a Batsányi Tagintézményben, a Városi Sporttelepen talajt cseréltek a centerpályán, és elkezdték a főépület energetikai felújítását, de a rendezvénycsarnok nyitás óta beázó teteje is szigetelést kapott és nyílászárókat cseréltünk.

Kiépült a városi kamerarendszer üzemeltetéséhez a gerinchálózat, és a meglévőkön kívül plusz kamerákat szereltek fel a szakemberek. A rendszer bővíthető, így helyi lakóközösségek, cégek is rácsatlakozhatnak, amelyhez az önkormányzat anyagi segítséget nyújt. A kamerák képe a rendőrséghez fut be. November óta kísérletezünk a napelemmel működtethető, közvilágítást pótló lámpákkal. Az eredmények biztatóak. Ha a lámpák beválnak, a település több pontjára kerülhet ilyen világítás.