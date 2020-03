Egyelőre van munka, de már készül a szűkösebb időkre a pápai bútorgyártó cég

A Meister-Holz Kft. egyedi bútorgyártással és bútoripari alapanyagok, szerelvények forgalmazásával foglalkozik. Nagy Beáta ügyvezető lapunknak nyilatkozva elmondta, a koronavírus terjedésének hatása a családi vállalkozás életére egyre kedvezőtlenebb hatást gyakorol.

Az euró-árfolyam jelentős emelkedése miatt beszállítóik folyamatosan árakat emelnek. Vannak olyan termékek, amelyek ára az utóbbi egy hónapban háromszor ment feljebb. Mivel a pápai cég által felhasznált, illetve forgalmazott alapanyagok, szerelvények zömében kínai és olasz gyártók termékei, így már most kialakultak készlethiányok, nem teljesíthető tételek, melyek beérkezését – jó esetben – május végére igazolták vissza az importőrök.

– Üzletünkben és üzemünkben is óvintézkedéseket vezettünk be a vírus terjedésének megelőzése érdekében. Dolgozóinkat szájmaszkkal, gumikesztyűvel láttuk el, valamint nagy hangsúly fektetünk a fertőtlenítésre is. A szombati nyitvatartást határozatlan időre felfüggesztettük, hétköznap 17 óra helyett 15 óráig tartunk nyitva, a bútorok helyszínen történő beszerelését pedig korlátozzuk. Egyszerre csak három vásárlót engedünk az üzletben tartózkodni, és a kézfogás mellőzésén kívül arra kérjük őket, rendeljék meg előre az árut, hogy kevesebb ideig kelljen várakozniuk. Két munkatársunk munkaköre megengedi az otthonról történő munkavégzést, ezt náluk a napokban vezettük be – sorolta fel a járványügyi veszélyhelyzet miatt bevezetett változtatásokat az ügyvezető.

Megjegyezte továbbá, hogy a megrendelésállományuk még több hónapra elegendő munkát ad a cégnek, azonban fel kell készülniük a szűkösebb hétköznapokra, hogy dolgozóikat meg tudják tartani és a felmerülő költségeket, járulékokat ki tudják fizetni. Az előzetes vásárlói felméréseik alapján több partnerük is küzd a megrendelések számának visszaesésével, illetve vannak olyan vásárlók, akik a kialakult helyzet miatt állnak el a megrendeléstől.

– Én alapvetően bizakodó vagyok. Ezt a válságos helyzetet is túl kell élnünk, és a lehető legjobbat kell kihoznunk belőle. Remélem, hogy hamar túl leszünk rajta, mindenki egészségesen átvészeli ezt a nehéz időszakot és ismét visszaáll a régi rend. Addig is mindenki legyen nagyon óvatos, vigyázzon magára és szeretteire – zárta gondolatait Nagy Beáta ügyvezető.