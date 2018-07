Egyre kevesebben tartoznak az államnak

Csak az elmúlt két évben több mint huszonhétezer magánszemély és vállalkozás élt a lehetőséggel, és kérte felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba (KOMA), köszönhetően a számos előnynek, amit a tagság nyújt.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóközleményéből kiderült, hogy KOMA-kérelem benyújtása illetékmentes, az adatbázisban való szereplés pedig helyettesítheti a tartozásmentességről szóló nemleges adóigazolásokat, amelyekre egyes pályázatoknál, hitelkérelmeknél vagy éppen a CSOK-igénylésnél szükség van. Hasznos lehet azon vállalkozásoknak is, akik üzleti partnereik felé szeretnék igazolni a pénzügyi megbízhatóságukat, hiszen a NAV honlapján található nyilvános adatbázisból bárki – előzetes regisztráció nélkül – lekérdezheti az éppen aktuális adatokat. Az elmúlt évek folyamatos növekedéséhez hozzájárult az EKÁER bevezetése, mentesül ugyanis az EKÁER-számhoz szükséges kockázati biztosíték megfizetése alól az, aki legalább két éve működik és szerepel a köztartozásmentes adatbázisban. De nagy számban kérik felvételüket CSOK- és egyéb hiteligénylők is, hiszen így ők is lényegesen egyszerűbben, gyorsabban, sorban állás nélkül igazolhatják köztartozás-mentességüket. Ráadásul – ha egy adózó a feltételeknek folyamatosan megfelel – további ügyintézés és költségek nélkül akár éveken keresztül támaszkodhat az adatbázisban való szereplésre minden olyan alkalommal, amikor a tartozásmentesség igazolásának szükségessége felmerül. Éppen ezért érdemes is időről időre ellenőrizni, hogy nincs-e valamilyen elmaradás, ami kizárja a tagságot. A NAV honlapján található adatbázis minden hónap 10-én frissül és azokat az adózókat tartalmazza, akik az előző hónap utolsó napjáig a KOMA-nyomtatványon kérték a felvételüket és a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelnek – írta közleményében az adóhatóság.