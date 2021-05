Egységes kérelmek: a falugazdászok idén is segítséget nyújtanak

Május 17-ig adhatják be szankciómentesen az egységes kérelmeket a gazdálkodók. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) idén is segíti tagjait a támogatások lehívásában.

– A falugazdászok idén is telefonon keresik meg a gazdálkodókat, és lehetőség szerint szintén telefonon segítenek a kérelmek beadásában. A tavalyi tapasztalatok alapján ebben a formában is zökkenőmentes volt a kérelmek benyújtása. 2020-ban a kérelmek 86 százalékát így adták be a falugazdászok – mondta el lapunknak Sövényházi Balázs, a NAK megyei elnöke.

A kérelembeadás során 44 támogatási jogcímre, intézkedésre lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Az egységes kérelmet továbbra is kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (MÁK) online felületén lehet benyújtani.

– Ha személyes ügyintézésre van szükség, akkor arra előzetes időpont-egyeztetés után lesz lehetőség. Azok a kamarai tagok, akik a korábbi években nem vették igénybe falugazdász közreműködését a kérelembeadáshoz, de idén szeretnék kérni, keressék a kamara központi ügyfélszolgálatát, illetve lekérdezhetik a lakóhelyükhöz legközelebbi falugazdászok elérhetőségeit a NAK portálján, a falugazdász-keresőben – tette hozzá Sövényházi Balázs.

Az idei évtől kezdődően már nincs szükség az őstermelői igazolvány megújítására. A NAK kéri tagjait, hogy a kérelembeadási időszakra tekintettel az őstermelői tevékenységgel, családi gazdasággal kapcsolatos ügyekkel csak sürgős és indokolt esetben keressék falugazdászukat.

A korábbi években a támogatási kérelmek mintegy 70 százalékát a kamara falugazdászai adták be. Tavaly a május 15-i határidőig a közel 167 ezer kérelemből több mint 113 ezret kamarai közreműködéssel nyújtottak be a gazdálkodók. Ennek is köszönhetően Magyarországon – az Európai Unióban szinte egyedülálló módon – sikerült a megszokott rendben beadni az egységes kérelmeket, így a termelők időben hozzájuthattak a 2020-as támogatásokhoz. Ezzel szemben tavaly a koronavírus-­járvány miatt a legtöbb uniós tagállam kérte a benyújtási határidő elhalasztását.

– Veszprém megyében tavaly összesen 4535 egységes kérelmet adtak be, ebből 2992 darabot a falugazdászok közreműködésével, ami 66 százalékos arányt jelent. Ha a terület szempontjából vizsgáljuk, megközelítőleg 161 ezer hektárra adtak be tavaly egységes kérelmet a megyében, ebből 52 ezer hektárra a NAK segítségével. A gazdálkodók részéről különösen fontos ebben az időszakban, hogy a termeléshez kapcsolódó támogatással egybekötött növénybiztosításokat megkössék, hiszen ennek támogatás- igénylési folyamata része az egységes kérelemnek. A NAK testre szabott, kedvező feltételek mellett elérhető biztosítási konstrukciókat kínál a gazdálkodóknak – hangsúlyozta Sövényházi Balázs.