Éles a verseny a kgfb-piacon

Az autósok bizonyosan tudják, hetekkel ezelőtt meghirdették a jövő évre vonatkozó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifákat.

Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője korábban úgy nyilatkozott a közteleví­ziónak, hogy a magyarországi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjak európai összehasonlításban még mindig a legolcsóbbak közé tartoznak, ugyanis az itthoninál csak Romániában és Litvániában alacsonyabbak a díjak – közölte.

Mint elhangzott, az átlagosnál több baleset és a munkaerőhiány (autószerelők) miatt emelkednek átlagosan 15 százalék körül a díjak. Kiderült: az úgynevezett nagy kategóriában az átlagdíj A0-ban közel 100 ezer forint. Most egy átlagos autós 55 ezer forint körül köthet biztosítást, ami a számítások szerint egy év alatt 13 százalékos áremelkedést jelent.

Megyeri Gábor gépjárműbiztosítási termékmenedzser azt nyilatkozta a Naplónak, hogy egyénileg nagyon eltérőek lehetnek a tarifák a díjképző paraméterek (életkor, lakóhely, jármű-kategória, használat módja, bonus-malus besorolás és sok más tényező) mentén, ezért érdemes körültekintően dönteni. A kárköltségek több, egy irányba ható okból adódóan emelkednek (alkatrészárak emelkedése a technológiai fejlődés miatt, munkabér-növekedés, árfolyamromlás begyűrűzése), ennek hatása nyilván lecsapódik a kgfb-díjakban is.

Mindemellett határozottan látszik a verseny a piacon.

Megkérdeztük a szakembertől azt is, hogy érdemes-e néhány ezer forintért váltani. Szerinte ez az egyéni árérzékenységtől függ. Összevethetjük például az éves kgfb-­díjkülönbözetet egy tank üzemanyag árával, és ez alapján mérlegelhetünk.

Mint az ismeretes, Magyarországon 2010. január 1-je óta a kgfb-szerződéseknél már nem a naptári év kezdete, hanem a gépjármű megvásárlásának napja számít évfordulónak. Annak, hogy az év végén némileg kevesebben váltanak biztosítót, oka lehet az is, hogy autójuknak magasabb az életkora, és az is, hogy itt már magasabb a bónuszfokozat is (mintegy háromnegyedük B10 besorolású).

A Magyar Biztosítók Szövetsége közleménye szerint ugyanakkor a társaságok jellemzően nagyon sok – 2018-ban majdnem százféle – kedvezményt kínáltak a díjak kialakításánál, amelyet a gépjármű-biztosításban érintett 13 társaság a saját üzleti stratégiájával összhangban kalkulál ki.