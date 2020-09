Élhetőbbé teszik Ugodot a fejlesztések

Pályázati támogatás révén útfelújítást végeztek és járdát építettek Ugodon, melyek átadóünnepségét péntek délután tartották a településen.

A résztvevőket Vörös Tibor polgármester köszöntötte a Klapka utcában. Mint mondta, az önkormányzat tavaly nyújtott be pályázatot a Magyar falu program keretében a Zúgó utca útburkolatának felújítására. Erre a célra az Önkormányzati tulajdonú utak felújítása című alprogramban mintegy 27 millió forintot nyert el a település, és a projekt keretében több mint 430 méter hosszúságban végezték el a burkolat megerősítését.

A község ugyancsak sikeres pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Így mintegy 15 millió forint támogatást kapott az önkormányzat, melyet több mint 2,6 millió forint önerővel egészítettek ki. Ebből az összegből 920 méter hosszúságban készült térkővel borított járda a Klapka utcában. A polgármester elmondta, további pályázatokat nyújtottak be szolgálati lakás felújítására, a ravatalozó kegyeleti terének helyreállítására, valamint az óvoda tetőszigetelésének elkészítésére. Emellett kormányzati támogatás révén tornaterem építése is szerepel a tervek között.

A megvalósult projektekről elismerően szólt Kovács Zoltán országgyűlési képviselő. Rámutatott, mindkét beruházás a biztonságos közlekedést szolgálja. Kovács Zoltán hozzáfűzte, az új beruházások mellett a korábban elkészült parkoló, a minibölcsőde és az óvodafejlesztés mind-mind azt mutatja, hogy a helyieknek előremutató terveik vannak, élhetővé teszik a falut. Hangsúlyozta, a pályázati lehetőségek adottak, melyeket ki kell használni.