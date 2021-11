Elkezdődött a karácsonyi roham a kereskedelemben

Az eladók munkája mindig az év utolsó hónapjaiban jár a legnagyobb megterheléssel, ráadásul most a koronavírus-járvány miatt maszkban kell dolgozniuk. Az sem csökkenti jelentősen a boltokban ilyenkor megnövekedő forgalmat, hogy többen a koronavírus miatt kerülik a tömeget, és egyre népszerűbb az áruk neten rendelése, házhoz szállíttatása.

– Már elkezdődött a karácsony előtti bevásárlási lázból eredő roham a kereskedelemben, az eladókra és kollégáikra ilyenkor karácsonyig hajtás vár és utána is, ugyanis az ünnepek közt és az új év elején van az ajándékok visszacserélésének időszaka. Az is nehezíti helyzetüket, hogy a fertőzésveszély miatt megint ajánlott a maszk viselése, van, ahol már ezt el is rendelték. Így viszont megterhelőbb a munkavégzés. A túlórák számát nem csak a megnövekedett forgalom növeli, hanem az is, hogy sokan épp a koronavírus miatt betegedtek meg ebben a szektorban is és a kiesőket a munkatársaiknak kell pótolniuk. Gyakoriak a kereskedelmi láncokon belüli átszervezések, van, amikor egyik boltból a másikba helyeznek át átmenetileg foglalkoztatottakat – sorolta Mürkl Mónika, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének Veszprém megyei képviseletvezetője, és hozzátette: a túlórákból és a megfeszített tempójú feladatvégzésből adódóan fáradtabbak a boltokban dolgozók. Nevükben türelmet kér a vásárlóktól. Az ajándékok és a szentestéhez szükséges ételek, díszek beszerzésekor az érdekvédő szerint azokra is gondolniuk kell, akik a karácsony méltó megünneplését az üzletekben végzett munkájukkal – akár a házhoz szállított csomagok megrendelés szerinti összeállításával, címzetthez juttatásával – sokak számára lehetővé teszik.

Arról is beszélt a KASZ tisztségviselője, hogy az advent mindig a legnagyobb kihívást jelenti a kereskedelmi alkalmazottaknak, a szabadságaikat már mind korábban ki kellett venniük. Ezért is fontos lenne számukra, hogy december 24-én egységesen délben zárjanak be az üzletek, december 31-én pedig 16 órakor. Erre van esély. Ha szenteste napján 12 órakor el is hagyja az összes vevő a boltokat, nekik még két-három órányi feladatuk van, hogy majd karácsony után, a nyitáskor minden készen álljon a vásárlók fogadására – magyarázta el az érdekvédő.

Mürkl Mónika szerint a munkaadók jellemzően a bevásárlási láz idején sem szegik meg a szabályokat az eladók munkaidő-beosztásánál, de az előírások betartása mellett is sok időt kell munkában tölteniük ilyenkor az eladóknak és munkatársaiknak. Ha akad köztük olyan, aki mégis bizonytalan abban, esetében megfelelően jártak-e el, vagy szakértőt szeretne megkérdezni emiatt, fordulhat a KASZ-hoz. Segítenek neki, akár egyeztetésben is.