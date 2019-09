Elkezdődött az őszi lehalászás és telepítés a Balatonnál

Elkezdődött az őszi haltelepítési szezon a Balatonon. Elsőként a pontyok kezdték meg az átköltözést új otthonukba a balatonlelle-irmapusztai tógazdaságból.

A horgászok körében legnépszerűbb halból idén is két-három nyaras példányok kerülnek a Balatonba, összesen 300 ezer kilogramm mennyiségben – derült ki a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. közleményéből.

Az idei szezonban, szeptember 23-ig 82 581 kilo­gramm ponty telepítése történt meg, ami az éves mennyiség több mint negyede. A társaság reményei szerint karácsonyig nem csupán az előírt mennyiséget helyezik ki a Balatonba, hanem az elmúlt évekhez hasonlóan sikerül majd jelentősen túlszárnyalniuk a kvótát. Balinból 30 600 (921 kg) kétnyaras és 60 000 előnevelt, a saját tógazdaságból származó példányt helyeztek a Balatonba, emellett telepítettek 600 kétnyaras és 3000 egynyaras kősüllőt, valamint 200 kilogramm compót is.

A Balaton környéki horgászegyesületek segítségével 268 ezer előnevelt csuka telepítése már megtörtént májusban és kihelyeztek már 2573 kilogramm kétnyaras süllőt is, amelyből a tervben előírt telepítési kötelezettségét a decemberig hátralévő időszakban teljesíti a halgazdálkodási zrt.

A nyár folyamán 775 ezer előnevelt pontyot telepített a zrt. a Balatonba, 250 ezer darabot pedig a Kis-Balatonba, ahová ezzel egy időben 40 ezer előnevelt süllő és 60 ezer előnevelt csuka is került. Ahogyan a korábbi években, úgy most is figyelnek arra, hogy a Balaton mindhárom medencéjébe egyenlő arányban kerüljenek friss telepítésű halak.

Továbbra sem végzik a haltelepítést tanúk nélkül, a helyi horgászegyesületek képviselőit invitálják a helyszínekre. A telepítések nyilvánosak, az időpontot és helyszínt minden esetben előre jelzi a társaság a honlapján. A telepítés napján a www.balatonihal.hu portál Percről percre rovatában bárki figyelemmel kísérheti, hogy gépkocsi mikor indul és érkezik a helyszínre. A nap végén képi anyaggal színesített Haltelepítési beszámolóból értesülhetnek a pontos mennyiségről.