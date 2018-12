Elkezdték a vaddisznók ritkítását a Balatonnál

Elkezdődött a településen a vadritkítás, a Balatoni Szövetség ismét több egyeztetést folytatott a belterületi vadgazdálkodás kérdésében.

Amint azt Balassa Balázs polgármestertől megtudtuk, a Balatonfüreden lezajlott egyeztetésen képviseltette magát a Balatoni Szövetségen kívül a megyei rendőrkapitányság, a kormányhivatal, a BRFK és az Országos Magyar Vadász Kamara.

A tanácskozás résztvevői megfogalmazták, hogy a megoldáshoz elengedhetetlen a területi vadászkamarák, a rendőrség és az önkormányzatok szoros együttműködése. Az egész országra kiterjedő megoldási javaslat elkészítését az Országos Magyar Vadász Kamara vállalta magára.

– A Balatoni Szövetség jelezte, hogy az egyeztetésekben részt kíván venni. Összességében megállapítható, hogy bár rövid időn belül új szabályozás nem készül a belterületi vadgazdálkodás tekintetében, mégis van mód belterületen belüli vadritkításra, ezt támasztja alá az Agrárminisztérium is. Válaszlevelében azt írja, hogy a probléma helyi szinten jelenleg is kezelhető – mondta el lapunknak Balassa Balázs.

– Ennek érdekében a tárca javasolja a problémás területeken a szoros együttműködést az érintett vadászatra jogosultakkal, a szakmai szervezetekkel valamint a helyi önkormányzatokkal – tette hozzá Balassa Balázs.

Megtudtuk továbbá, hogy Veszprém megyében már több Balaton-parti önkormányzat kezdeményezte a belterületi fegyveres, illetve befogós vadritkítást. A rendőrkapitányságok segítőkészen állnak a kérdéshez. Van ahol már kiadták, máshol folyamatban van az engedélyek kiadása. Szigliget belterületén december 10-én kezdődött a vaddisznók ritkítása. A meghatározott területeken, időpontban és napokon zajló vadászati tevékenység várhatóan márciusig tart. A rendőrség az önkormányzatok és a vadgazdálkodók körültekintően jelölik ki belterületen a vadászható területeket, annak érdekében, hogy ne történhessen baleset. A lakosságot folyamatosan értesítik az önkormányzatok.

– Az egyeztetések során többször is felmerült, hogy elengedhetetlen a balatoni nád téli vágása, mert felbecsülhetetlen számú vad, főleg vaddisznó tartózkodik állandó jelleggel is a nádasokban. Hosszú távon csak úgy lehet hathatós eredményeket elérni, ha a Balatonnál megtörténik a náddal borított területek letisztítása, a nádasok levágása. Ez azonban több kérdést is felvet. Jelenleg hatékony nádvágást szinte lehetetlen végezni a megbecsülhetetlen számú illegális horgászbejárók, csónakkikötők miatt. Addig, míg ezek felszámolása nem történik meg, a feladat ellátása szinte kivitelezhetetlen – szögezte le az elnök.

