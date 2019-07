Ellenőrzik a rendezvényeken árusító vendéglátókat

Idén nyáron kiemelt figyelmet fordítanak a hatóságok a nagy tömegeket vonzó fesztiválokon, rendezvényeken, vásárokon működő élelmiszer-forgalmazó és vendéglátó létesítmények, valamint a mozgó egységek ellenőrzésére.

Az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint 2019-ben is megtartják a július elseje és augusztus 20-a között rendszeresen megszervezett nyári ellenőrzés-sorozatot, amelyet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), valamint a kormányhivatalok szakemberei végeznek.

Ezúttal a sokakat megmozgató eseményeken élelmiszert kínáló létesítményekre, az utcai és a büfékocsis vendéglátásra, továbbá a mozgóboltokra fókuszálnak. Emellett fokozott figyelmet kap az ifjúsági és gyermektáborokban étkeztetést biztosító vállalkozások felügyelete, továbbá a jégkrém-előállítás és -forgalmazás.

A vásárlók és a gyártók érdekeit figyelembe véve megújult a Magyar Élelmiszerkönyv Jégkrém irányelve. A változások között szerepel például, hogy a szorbé ezentúl nemcsak gyümölcsből, hanem zöldségből is készülhet. Az egyik legfontosabb irányelv a vásárlók tisztességes tájékoztatásának biztosítása a termékek elnevezésén keresztül is. Ennek következtében amennyiben a jégkrém ízesítése vaníliaaromával történik, a jövőben már csak vanília ízűnek lehet hívni, míg csokoládés jégkrémnek kizárólag a csokoládét is tartalmazó termék nevezhető. A korábbi irányelvnek megfelelő összetételű és jelölésű termékek 2020. augusztus 31-ig hozhatóak forgalomba, amennyiben minőségmegőrzési idejük engedi – közölte az Agrárminisztérium.

A pápai James Joyce Pub több mint tíz éve kínál ételeket különféle nyilvános rendezvényeken, általában grillezett és csülkös készítmények, illetve az örök klasszikusnak számító sült kolbász szerepel az étlapjukon. Kovács Márta üzletvezető a Naplónak nyilatkozva elmondta, egy-egy kitelepülést többnapos előkészület, papírmunka előz meg, ugyanis rengeteg előírásnak, szabálynak kell megfelelni.

– Minden rendezvényen van nálunk egy nagy dosszié a szükséges hivatalos dokumentumokkal, engedélyekkel. Sokat kell papírozni, amiről nem tanácsos megfeledkezni, ugyanis gyakoriak és szigorúak a hatósági ellenőrzések, főleg a nagyobb eseményeken, fesztiválokon. Mi mindig felkészülünk mindenre, és eddig nem is volt problémánk az ellen­őrzésekből.

Elismerem, hogy az itthoni szigorú szabályozás minőség- és fogyasztóvédelmi célokat szolgál, védi a vásárlókat, ugyanakkor megjegyzem, már árusítottunk ételt németországi nagyrendezvényen is, ott tizedennyi előírásnak kellett megfelelni. Összességében elmondható, hogy a vendégek igénylik a minőséget mind az ételek, mind a kiszolgálás tekintetében, egy jó vendéglátósnak pedig igyekezni kell minél jobban megfelelni az elvárásoknak – fogalmazott Kovács Márta.

Az üzletvezetőtől megtudtuk, tapasztalataik szerint a magyarok körében a csülkös ételek és a sült kolbász az abszolút sláger, mindig ezek fogynak el a leghamarabb, emellett népszerűek még a ragus készítmények is.

Egy másik, nyilvános rendezvényeken is régóta dolgozó vendéglátós lapunknak elárulta, az ő vállalkozását már többször megbírságolták a hatóságok különböző mértékben, de kivétel nélkül adminisztratív mulasztás miatt. Mint mondta, meglátása szerint indokolatlanul sok bürokratikus szabály, papírmunka nehezíti a szabadtéri vendéglátást. Ugyanakkor hangsúlyozta, az ételek minőségére kiemelten figyel, ha nem így lenne, be is zárhatná a boltot.

– A minőségen nem szabad spórolni. Gyorsan híre megy, ha egy vállalkozás silány ételeket kínál a vásárlóknak, és persze azokat a helyeket szintén megemlegetik az emberek, ahol egy jót lehet enni. Arról nem is beszélve, hogy az általunk kínált élelmiszerekkel hatással vagyunk mások egészségére.

Persze, mint minden szakmában, a vendéglátásban is vannak kóklerek, akik csak a minél nagyobb profitra utaznak, az ő kiszűrésük érdekében pedig szükség van a hatósági ellenőrzésekre. Megjegyzem, nem kell ahhoz szakembernek lenni, hogy kiszúrjuk a kerülendő árust, például az igénytelen, piszkos pult, a kellemetlen szagok, vagy akár a gyanúsan alacsony árak intő jelek lehetnek – mutatott rá a rutinos vendéglátós.