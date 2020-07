Élőben közvetítette a köztévé a haltelepítést Révfülöpről

Több mint 27 mázsa háromnyaras pontyot telepítettek a Balatonba szerda délelőtt a révfülöpi kikötő mólójánál. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. ( BHNP Zrt.) munkatársai nagy érdeklődés közepette engedték a halakat a társaság kamionjából a tóba.

A Duna Televízió élőben közvetítette a haltelepítést a Balaton partjáról. A révfülöpi mólóra rengeteg érdeklődő turista érkezett, hogy tanúi legyenek a nem mindennapi, ugyanakkor már hagyományos nyári eseménynek.

Nagy Gábor, a BHNP Zrt. horgászati ágazatvezetője elmondta, hogy több mint 27 mázsányi háromnyaras, átlagosan egy-másfél kilós, fogható méretű pontyot engednek most a Balatonba. Bár a telepítésekre jellemzően ősszel kerül sor, nyaranta ott helyeznek halakat a tóba, ahol egyébként gyengébb a fogásási esély. Jellemzően ez Révfülöp térsége és a Balaton keleti medencéje, ahol még lesz nyári haltelepítés.

Szólt arról is, hogy nagy melegben a halak szívesebben tartózkodnak a mélyebb vizekben, és a nyári telepítéssel azt szeretnék elérni, hogy a turistaként a tóhoz érkező horgászok is nagyobb eséllyel tudjanak halat fogni.

– Az, hogy most élőben láthatják az emberek a telepítést, nyilván kuriózum, de egyébként is megteszünk mindent azért, hogy nyilvánosak legyenek a haltelepítéseink. A honlapunkon mindig egy nappal korábban jelezzük, hogy mikor és hol kerül majd rá sor. A percről percre rovatunkban láthatják a helyszíneket és az időpontokat, így aki akar, személyesen részt vehet rajtuk. A telepítésekről pedig összefoglalókat, beszámolókat is készítünk – mondta el a horgászati ágazatvezető, aki kitért arra is, hogy 300 tonna az éves telepítési kötelezettségük pontyból, amit minden évben 50-60 tonnával túlteljesítenek.

Elmondta még, hogy az év során kerül még a Balatonba egynyaras süllő, előnevelt csuka, egy-két nyaras menyhal, vegyes korosztályú compó, valamint ritkábban harcsa és széles kárász is.