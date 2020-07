Emléktáblát avattak és borkertet nyitottak Balatonfüreden

Emléktáblát avattak Balatonfüreden, a Figula borászatnál egy 1773-ban épült pincénél, majd borkertet nyitottak Figula Mihály, a Borászok borásza és Mészáros Zoltán veszprémi fesztiválszervező, étteremtulajdonos összefogásával pénteken.

– Évtizedek óta meghatározó a Figula család a balatoni, a füredi és a magyar borászatban. Ezenkívül egyre több családi borászatra is büszkék lehetünk – fogalmazott Bóka István. A polgármester kiemelte, Füred számára fontos a szőlő, ezt jelzi, hogy 1000 hektárnyi ültetvény található a térségben. Felidézte, Balatonfüred régóta a szőlő és a bor nemzetközi városa, ahol több kitűnő borászati rendezvényt szerveznek. A polgármester üdvözölte a két kitűnő szakember hagyományokra épülő összefogását, amiből szerinte csak siker születhet.

– Húsz évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy olyan vendéglátást csinálunk, amelyben jól érezzük magunkat – ezt Mészáros Zoltán mondta, akinek veszprémi vendéglőjét, az Olivát húsz évvel ezelőtt idősebb Figula Mihály nyitotta meg. A mostani ötlet pedig egy felsőörsi, már évtizedek óta bezárt vendéglátóhely nyomán született, ahol minden flanc nélkül, kolbászt, sonkát, friss kenyeret, hagymát, paprikát, paradicsomot, vörös- meg fehérbort, kólát lehetett kapni, és mindennap telt ház volt. Meggyőződése, hogy erre ma is szükség van, így ezt kínálják ők is a pincészet frissen megnyitott borkertjében, a nyári konyhán, ahol a környékbeli gazdáktól származó Oliva- falatok mellé kitűnő balatoni bort is tesznek az asztalra a több száz éves fák alatt, ahonnan páratlan panoráma nyílik a Balatonra.

A köszöntők után felavatták a Csizmazia Darab József, a város díszpolgára, szőlőnemesítő, valamint édesapja, Csizmazia Darab József szőlőbirtokos, községi bíró tiszteletére készített emléktáblát, ahol ifjabb Csizmazia darab József emlékezett édesapjára, illetve nagyapjára. A táblát az 1773-ban épült pince falára helyezték el, ami annak idején a neves család tulajdonában volt, és a Figula család eredeti formájában újíttatta fel.