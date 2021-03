Energiatakarékosság: több modern technikai megoldás is segít

Az energiatakarékosság világnapja, március 6-a apropóján több olyan tippet gyűjtöttünk össze, amelyek révén otthon mindenki kényelmét nem feladva spórolhat és egyben a környezetet is védi a zöldmegoldásokkal.

– Az ma már nem kérdés, hogy sokan szeretnének az energiafelhasználásuk során takarékoskodni, a költségkímélés és bolygónk védelme miatt is. Az már szinte természetessé vált, hogy lekapcsoljuk a szobákban a villanyt, ha nincs rá szükség. Ám a háztartások energiafogyasztása évről évre emelkedik. Ebből mindig lehet lefaragni. Több elektromos eszközt használunk és igaz, hogy ezek egyre hatékonyabbak, kis fogyasztásúak, összeségében mégis növekedik sok helyen az energialábnyom. Amikor meg szoktam kérdezni a háziasszonyokat, hány konyhai elektromos eszközt tartanak lakásukban, hatot-nyolcat kapásból fel tudnak sorolni – kezdte tájékoztatását Mátyás Mónika, a veszprémi Kör Alapítvány elnöke, a ZöldLak Bemutatóközpont szakmai vezetője. Ugyanis egy olyan száz négyzetméteres helyet is kialakítottak a veszprémi Diófa utcában, ahol tréningterem van és rendezvényeket tarthatnak. Amikor a járványhelyzet ezt megengedi, újra szervezhetnek majd ilyeneket, bemutathatnak számos energiabarát megoldást.

Növekedő áramfogyasztás

A ZöldLakban kilenc éve működik napelem. Akkor szerelték be, amikor ez még újdonság volt. Így az alapítványnak nagyon keveset kell fizetnie az áramhasználatért, ami segíti a költségtakarékos működést. Ám a tájékoztatás a lényeg: itt a látogatók megnézhetik a berendezés összesített termelését visszamenőleg is és a fogyasztási tapasztalatokról kaphatnak információkat. Mátyás Mónika szerint a napelem hasznos megoldás a háztartásokban is. Elérhető, megbízható, széles kínálatból lehet válogatni.

Évről évre fejlesztik a technológiáját, egyre jobbak, nagyobb tudásúak, bár a legújabbak jellemzően drágábbak is. Arról is beszélt, hogy a 2020-as statisztika szerint egy átlagos háztartás havi villanyáram fogyasztása 190 kiloWattóra volt. Ám tapasztalataik szerint – azok elmondása alapján, akiket erről kérdeztek -, jellemzően inkább 250 feletti ez az érték. Húsz éve átlagosan 150 volt, azaz folyamatosan emelkedik. S a tavaly márciustól júniusig tartó időszakban, amikor sokaknak otthon kellett maradniuk a koronavírusjárvány okán hozott intézkedések hatására, öt százalékkal megnőtt.

Időzítők, saját tapasztalatok

– Érdemes megnézni havonta a villanyszámlán a havi fogyasztásunkat. Az alapján kitapasztalhatjuk, hogyan, mivel csökkenthetjük. Sokan nem is tudják, mennyi áramot használnak el. Pedig egy elromlott elektromos berendezés, ami látszólag jól működik, évekig növelheti az áramdíjunkat. Alapítványunk tud olyan segédanyagot adni, amin feljegyezhetők egy-egy háztartásban az ezzel kapcsolatos adatok, így könnyű nyomon követni a hatékony, beváló változtatásokat. Kölcsönözni tudunk fogyasztásmérőt is, egy egyszerű kütyü, amivel egy-egy műszaki berendezés ellenőrizhető. Az okosotthon rendszerek pedig segíthetnek a világítás és a fűtés optimális beállításában, időzítésében.

A ZöldLakban gázkazán működteti a radiátorokat, amiken wifis szabályozók vannak. Így mobiltelefonos applikációval állítható be a bekapcsolás, hogy a felfűtés minél jobban a használati igényekhez igazodjon. Egy ilyen otthon biztosítja, hogy mire a lakók hazaérnek, kellemes legyen a hőmérséklet a helyiségekben és valóban csak akkor fűtsön, amikor szükséges. Előre tervezhetünk, spórolhatunk és a kényelemről sem kell lemondani – sorolta Mátyás Mónika.

Falból kilógó telefontöltők

Szakértőnk elmondta, hogy számos jó ötlettel, olcsó módon és nagyobb beruházások révén is takarékoskodhatunk. Emiatt szerinte érdemes követni e téren a technikai lehetőségeket, újításokat. Példaként megemlítette, hogy alapítványuknál a nyomtató és a hálózat között párezer forintos időzítőt helyeztek el, ami gombnyomással könnyen kezelhető. Beállítható, mikor kapcsolja le a berendezést a hálózatról. Ez tévéknél, laptopoknál, vasalóknál is alkalmazható. Mátyás Mónika megjegyezte azt is, hogy sok helyen állandóan a konnektorban van a telefon töltője, akkor is, ha nincs rajta a készülék. Ez így is fogyasztást jelent, amit jó tudni.

– Olyan megoldásokat érdemes bevezetni az energiatakarékosság jegyében, amik zöldebbé teszik otthonunkat, költségkímélés szempontjából is eredményesek, forintosítható kiadáscsökkentést jelentenek, ugyanakkor kényelmünket is szolgálják. Olyanokat, amelyeket a család tagjai elfogadnak, szívesen alkalmaznak. Akkor könnyen szokásukká válik a változtatás – szögezte le Mónika.