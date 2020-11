Érdemes váltani a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításoknál?

Megyénkben 43 ezer szerződőt érinthet a 2021. január elsejétől évfordulós kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) szerződések díjváltozása.

Az érvényes rendelkezések szerint mindenkinek 50 nappal (2020. november 11.) az évfordulója előtt kell megkapnia postán vagy e-mailben a jelenlegi biztosítója által ajánlott éves díjösszeget. A cselekvésre 20 nap áll rendelkezésre, mert az évforduló előtt minimum 30 nappal kell felmondani a régi szerződést a díj-összehasonlítást követően, ha változtatni akarunk. Szerencsére a régi biztosítónál szerzett kedvezmények átvihetők az új biztosítótársasághoz, tehát nincs röghöz kötöttség – tudtuk meg Szarka Ferenctől, egy veszprémi biztosítási alkusz cég szakmai vezetőjétől.

Jelenleg a Magyarországon forgalomba helyezett gépjárművek 20–25 százaléka, (a flottákban szereplő járművekkel együtt) összesen 1,1 millió jármű kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának évfordulója 2020. december 31. A Magyar Biztosítók Szövetsége honlapján található kgfb-díjnavigátor és a Veszprém megyében működő biztosítási alkuszoknál – a beküldött előzményszerződések alapján – pontosabb képet kaphatunk a változásokról. Szarka Ferenc szerint javasolt a két módszert együtt alkalmazni. A független biztosítási szakértő megjegyezte, a híresztelések alapján nagyon komoly mértékű díjemelés várható, a 13 versengő biztosítótársaság közül egy-kettő néhány esetben akár 50 százalékos díjemelést is megcélzott. Ám véleménye szerint ezeknek a híreknek a komolysága megkérdőjelezhető, mert a drasztikus áremelés a gépjármű-biztosítási piacról történő kihátrálást jelenthet.

Továbbá elterjedt az a hír is, hogy átlagosan 20 százalékot is emelkedhet a vidéki, idősebb korosztály biztosítási díja. Szarka Ferenc kiemelte, a szélsőséges számadatok ne ijesszenek meg senkit, hiszen megfontolt tájékozódással a független tanácsadócégek, alkuszok segítségével átlagosan 5–10 százalék lehet a díjemelkedés mértéke Veszprém megyében.

– Néhány számítási példát mi is végeztünk és megállapítható, hogy a kármentes B10 bónusz fokozatú ügyfeleknél díjcsökkenés is elérhető biztosítóváltás esetén. A hűség elismerendő erény, azonban most nem kifizetődő a kgfb tekintetében – figyelmeztetett a szakértő, aki megemlített három példát is, melyeknél kármentes, B10-es, valamint megyeszékhelyen, illetve közepes és kis városokban élő ügyfelek esetében végezték el a kalkulációt.

– Egy 74 éves veszprémi lakosnál a tavalyinál alacsonyabb, éves 21 969 forintos kötelező biztosítást is lehetne kötni január elsejétől, a régi biztosítója által ajánlott 25 326 forintos éves díj helyett. Egy 39 éves balatonfűzfői, kármentes hölgynek 70 680 forintos éves díjat ajánlott meg a biztosítója, de mi találtunk a részére egy 22 742 forintos lehetőséget. A harmadik példa esetében egy 41 éves ajkai kármentes úr részére a régi biztosítója 24 726 forintos éves díjat ajánlott, és ennél jelenleg nincs jobb. Több szélsőséges példa is igazolja azt, hogy idén nagyon aktuális az összehasonlítás, és az esetleges biztosítóváltás – hangsúlyozta Szarka Ferenc.

A független szakértő szerint az alapos tájékozódáshoz hozzá tartozik a károkozás miatti pótdíj kérdése is. Itt is jelentős különbségek vannak, mert a vizsgált időszak 3–5 év, és a pótdíj mértéke 20–100 százalék lehet. Ennek mérlegelésénél is érdemes a független tanácsadók segítségét kérni, akik térítésmentesen képviselik az ügyfeleket.