Érintésmentes kézbesítés is választható – csúcsforgalom a futárszolgálatoknál

A húsvét előtti időszakban jelentősen megnövekedett csomagforgalommal kellett számolniuk a futárszolgálatoknak. A járványügyi veszélyhelyzetben több helyütt bevezették az érintésmentes kézbesítést.

Farkas Gergely, a GLS csomagszállító szolgálat munkatársa lapunknak nyilatkozva kifejtette, több rendkívüli intézkedést is hoztak a járványügyi veszélyhelyzet kapcsán. Ide tartozik, hogy minden pozícióban, ahol csak lehet, biztosítják a szükséges távolságtartást, az épületeket és készülékeket rendszeresen fertőtlenítik, továbbá védőfelszereléssel (maszk, fertőtlenítő, kesztyű) látják el dolgozóikat.

Emellett bevezették az érintésmentes csomagátvételt is. Megtudtuk, a csomagforgalom a húsvét előtti héten nagyon erős volt, a kiszállítások azonban továbbra is rendben történnek, nincs munkaerőhiány.

Április elejétől a DPD csomagküldő szolgálat ugyancsak bevezette az érintésmentes kézbesítést. Az április 6-ától feladott csomagokat egyedi PIN-kóddal látják el. Kiszállításkor a címzett ennek be- mondásával is azonosíthatja magát a futárnál, így aláírás nélkül átveheti a csomagot. Emellett a járványveszélyre való tekintettel folyamatosan felhívják a dolgozók figyelmét a higiéniai szabályok fokozott betartására az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai alapján, különös tekintettel a rendszeres kézfertőtlenítés fontosságára.

Fokozott higiéniai intézkedéseket vezettek be a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében az ételkiszállító cégek is. Mikóczy Zoltán, a veszprémi Séf étterem vezetője közölte, teljesen fertőtlenített gépkocsival, maszkban és kesztyűben szállítja ki egyik kollégájuk a megyeszékhelyen a napi negyven–hetven adag, még a konyhán becsomagolt ételt, amit kártyával lehet kifizetni. Az étteremből el is lehet vinni a csomagolt ennivalót, de helyben fogyasztásra nincs lehetőség. Mind a 28 ember dolgozik, de szűkített munkaidőben. Az étterem ételeire van igény, másfelől a talpon maradást is szolgálja a jelenlegi működés – fűzte hozzá Mikóczy Zoltán.