Erős szezonzárásban reménykednek a Balatonnál

Hét közben kevesebben vannak az alsóörsi strandon, mint az elmúlt években.

Akiknek a vírushelyzet miatt már nincs szabadságuk, azok hétvégén strandolnak, ezért akkor, ha jó az idő, csúcs van a strandon is, ahová július végétől már érkeztek külföldi, főleg német ajkú vendégek is. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően készültek fel a strandszezonra az idei esztendőben is a településen, de a járványhelyzet miatt egyéb intézkedéseket is foganatosítottak. A felügyeleti szervek részéről érkező ajánlásokat áttanulmányozták, és amit csak lehetett, be is vezettek.

Pandur Ferencet, a strandot üzemeltető intézmény vezetőjét pozitív meglepetésként érte az emberek magatartása az alsóörsi strandon. Mint mondja, óvatosabbak lettek a vendégek, és megfogadják a megelőzés érdekében adott tanácsokat. Viszont az időjárással idén meggyűlt a bajuk.

– Az előszezonban nem volt abszolút strandidő. Ahhoz már hozzászoktunk, hogy a június ilyen, de sajnos júliusban is elment három hétvége. Végig azt reméltem, hogy a vírushelyzet előtt összeállított költségvetésünk teljesül, és a vírus nem befolyásolja azt. Ez így is lett, viszont az előszezon és július három hétvégéjének időjárása megijesztett bennünket. Július 20-ig több mint kilencmillió forint hiányunk volt – nyilatkozta Pandur Ferenc, aki hozzátette, hogy idén még egyszer sem érték el a hivatalosan befogadható vendéglétszám határát. Az intézményvezető szerint az elmúlt hétvégék már olyanok voltak, amilyennek ilyenkor lenniük kell: a víz 26, a levegő árnyékban 30 fokos, és vasárnap becslések szerint mintegy ötezer ember pihent az alsóörsi strandon.

Az önkormányzat egyébként az idei szezonra minden partnerével egyedi szerződést kötött. A vizesblokkok takarítására, fertőtlenítésére különösen nagy gondot fordítanak, és a személyzet fertőtleníti a játszóteret is. Együttműködnek az elsősegélyhellyel, a vízimentőkkel, és a hangosbemondón keresztül folyamatosan tájékoztatják a strandolókat az aktuális tudnivalókról. Éjszakánként öntözik a füvet, hogy kifogástalan állapotú maradjon. Emellett folyamatosan törekszenek arra, hogy minden üzemeltetési feladatot kontrolláljanak azért, hogy a vendégek minél jobban érezzék magukat Alsóörsön.

Idén nagy beruházásra nem volt lehetőség, viszont ha sikerül realizálni a költségvetésben tervezett bevételeket, akkor ősszel lesznek majd felújítások. A Kisfaludy strandfejlesztési program keretében öltözőket telepítenek majd szeptemberben, és már készülnek az egységes arculatot adó táblák is. Az év végéig végeznek majd a vizesblokkok felújításával és a családi illemhelyek kialakításával. Azért, hogy a szezon elején kiesett bevételeket pótolhassák, szeptember közepéig lesz nyitva a községi strand, ha a levegő és a Balaton hőmérséklete lehetővé teszi.

Balatonalmádi négy stranddal is büszkélkedhet, melyek közül a legnépszerűbb a központi Wesselényi strand. Ez idén új attrakciót is kapott, nyár végéig itt áll az óriáskerék, melyen szívesen mennek egy-egy kört a helyiek és a turisták egyaránt. A veszprémi Csapó Tímea családjával két- három hetente jön le a Balaton-partra. Inkább a Budatava strandot választja, mert testvére ott dolgozik, most az óriáskerék miatt mégis a központba jöttek.

– Szerettük volna egyszer kipróbálni, ezért jöttünk most ide. Rengeteg ember van mindkét strandon, ebben nincs különbség. A kislányomnak általában hozunk ennivalót, néha édesanyám eszik egy lángost. Én sajnos gluténérzékeny vagyok, és nem nagyon találok gluténmentes dolgokat a büfékben.

A Wesselényi strand egyik büféje a Terasz, nagy a pörgés, minden asztalnál ülnek. Kocsis Bálint séffel is a konyhában, főzés közben sikerül néhány szót váltani. Náluk szerepelnek mentes ételek is a kínálatban.

– Mi úgy érezzük, hogy tényleg többen maradtak itthon, többen jönnek a Balatonra, több vendég van. Tavasszal még nagy volt a bizonytalanság a nyárral kapcsolatban, most pedig fejleszteni kell, hogy bírjuk a nyomást. Amióta kánikula van, nagyon keresik a hideg leveseinket, például készítünk sültpaprika-levest fetasajttal, de rengeteg saláta is fogy. Nagy az igény a különféle mentes ételekre, odafigyelünk rá, hogy mindenkinek tudjunk kínálni valamit. Folyamatosan keressük az együttműködést a környékbeli termelőkkel, mert a vendégek értékelik, ha valami kisüzemi, természetes, házias. Szervezünk esti programokat is, nemrég Gyukli Krisztián tartott borkóstolót, csütörtökön Palásti Máté jazzgitárkoncertje mellett lehet majd vacsorázni – mondta Kocsis Bálint.

Csanádi Mónika férjével, tízéves kislányával és négyéves kisfiával a káptalanfüredi kis strandot szereti legjobban. Almádiban laknak, és gyakran lejönnek a vízpartra.

– Itt nincs tömegnyomor, tiszta, rendezett a strand, kedves a vízimentő, itt nyugodtan szabadon merem engedni a gyerekeket. Van egy kis játszótér, semmi különös, de árnyékolt, lehet benne homokozni, pont elég a gyerekeknek. Nagyon szeretjük, hogy hétvégente van strandmozi, aminek ezen a helyen egészen különleges hangulata van – fejezte be Csanádi Mónika.

Balassa Balázs, Szigliget polgármestere elmondta, hogy a júliusi időjárás nem volt kedvező a strandolás szempontjából, ennek ellenére – talán annak köszönhetően, hogy egyre több magyar vendég választja a Balatont nyaralási céllal – a tavalyi évhez viszonyítva csak kismértékű visszaesést tapasztaltak.

Mivel a koronavírussal kapcsolatos létszámkorlátozást feloldották, nem volt olyan nap, amikor fel kellett volna függeszteni a vendégek beengedését. Augusztusban jelentős vendégszám-növekedést tapasztaltak a strandon.