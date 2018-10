Erős ünnepi forgalmat várnak a szállodákban

Erős forgalom várható a hosszú hétvégéken a szállodákban a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke szerint. A Szállás.hu elemzése azt mutatja, hogy a belföldi települések közül az október 23-i hétvégén a legnagyobb vendégforgalomra Eger, Gyula és Hajdúszoboszló számíthat.

Könnyid László, az MSZÉSZ elnöke az MTI-nek elmondta: jelentős az érdeklődés mindkét hosszú hétvége iránt, ez látszik az előfoglalási adatokon. Az október 23-it közvetlenül még egy hosszú hétvége követi, a november elsejei mindenszentek ünnepével. Rámutatott: a forgalom a hosszú hétvégék között oszlik meg, emiatt nem lesz teljes teltház a magyarországi szállodákban. A belföldi utazni vágyók vagy az egyiket, vagy a másikat választják. Előfordul ugyanakkor, hogy az iskolai őszi szünet miatt hosszabb utazást terveznek, ezekre is van foglalás.

Kitért arra is, hogy a karácsonyi-szilveszteri időszakra az érdeklődés már most jelentős, minden eddiginél nagyobb.

A Szállás.hu MTI-nek küldött elemzése szerint az október 23-i hosszú hétvégén sok magyar család indul útnak: közel háromszor annyian, mint egy átlagos őszi hétvégén. Az előfoglalási adatok alapján a hotel kategória a legnépszerűbb, azon belül is a wellness-szolgáltatást nyújtó szálláshelyek – ismertette a közleményben Keresztes Nóra, a Szállás.hu marketing menedzsere. Hozzátette: a 4 napos pihenő során szálláshelyre várhatóan átlagosan 52 989 forintot költenek az utazók, átlagosan 3,16 fő tölti az ünnepet szálláshelyen, a foglalási hosszuk 2,28 éjszaka. Nagyjából minden 5. utazó SZÉP-kártyával egyenlíti majd ki a számlát, esetükben az átlagos foglalási érték jóval magasabb, 80 095 forint – ismertette a közlemény.

A legkeresettebb turisztikai attrakciók rangsorát az Egri vár, a Miskolctapolca Barlangfürdő, valamint a Zalakarosi Fürdő vezeti.A Szallas.hu teljes előfoglalási adatait megvizsgálva a belföld és külföld megoszlása 92, illetve 8 százalék.

A hosszú hétvégén határon túlra utazók körében a három legkedveltebb úti cél a lengyelországi Zakopane, a csehországi Prága és a romániai Szováta.

A Danubius Hotels szállodáiban is 80 százalék feletti a foglaltság – mondta az MTI érdeklődésére Fodor-Kassai Mónika, a Danubius Hotels PR igazgatója. A margitszigeti szállodák foglaltsága 80 százalék körüli, a büki szállodákban pedig már várólistát kellett bevezetni a teltház miatt mindkét közelgő – október 23-i, és november elsejei – hosszú hétvégére. Sárváron a foglaltság 90 százalékon áll mindkét hétvégére, Hévízen pedig mindkét szállodában 80 százalék feletti a töltöttség.

Rádóczy Andrea, a balatonfüredi Hotel Silverine Lake Resort tulajdonos-ügyvezető igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy nem annyira teltházas az előttünk álló négy napos ünnep, mint például a húsvét, így maradt néhány szoba üresen. Szerinte valószínűleg közrejátszik az, hogy nagyon közel van az október 23-ai hosszú hétvége az őszi szünethez és a vendégek szempontjából komoly dilemma, hogy mit válasszanak, de általában a 2-3 éjszakás csomagokra szavaznak, így most megoszlik az előttünk álló négy napos ünnep és az őszi szünet között a foglaltság.

Kiderült: a vendégek 80 százaléka belföldi, míg a többiek külföldről érkeznek a Hotel Silverine Lake Resortba, ahol sok programmal készülnek, főleg a gyermekeknek: lesz gyermekanimáció, és különböző programok, de a felnőttek sem maradnak ki a jóból. Ők bort csakúgy kóstolhatnak, mint ahogyan szaunaszeánszon is részt vehetnek. Rádóczy Andrea szerint az időjárás az év ezen részében kevésbé befolyásoló tényező, de tény, hogy vannak olyan vendégek, akik kivárnak az utolsó pillanatig. jli

-Elsősorban itthonról érkeznek vendégek, és főként családok az előttünk álló, illetve a november eleji hosszú hétvégére is, utalt a teltházas foglalásokra Böjte Éva. A sümegi szálloda igazgatója azt mondta, hogy az október 20-ával kezdődő hosszú hétvége az első szabad időszak a nyári szünet óta, és tapasztalataik szerint több család dönt úgy, hogy ezeket a napokat együtt tölti el. Ez jellemző november elején is a hosszú hétvégére, amely ráadásul beleesik az őszi szünetbe. Ebben a 154 szobás szállodában külön figyelnek arra, hogy tartalmas időtöltést kínáljanak gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. Így az egész család együtt vehet rész időutazáson, a középkori vacsorás lovagi tornán, illetőleg egy kellemes sétán a várban, ahol tiszta időben a történelmi falak között lehet látni a Somlót és a Balatont is. Aztán a felnőttek kipróbálhatják a korabeli eszközöket, mint az íjászat, csatacsillag-, és bárd hajítás, a gyerekek pónilovakra ülhetnek, állatokat simogathatnak, az istállóban pedig mindenki megtekintheti a várkapitány nemes paripáit. A családok wellnessen, így különféle medencében, szaunában, szolgáltatásokon is találnak felüdülést, amelyeken a szülők külön is pihenhetnek, mert a gyermekekkel animátorok foglalkoznak, és mini diszkót is szerveznek nekik. A vendégek körében nagyon népszerű a nemzetközi hintó-, és utazó kocsi, valamint szablyagyűjtemény kiállítás.

A mostani hosszú hétvége hangulatát meghatározza, hogy október 21-én a szállodában Sasvári Sándor Jászai Mari-díjas színművész-énekes, a Magyar Érdemrend Lovagkereszttel elismert művész idézi fel az ’56-os eseményeket.