Évről évre nagyobb a megtakarítási kedv

A hazai lakosság megtakarítási kedve 66 százalékra nőtt a 2017-es felmérés adataihoz képest. A Budapest Alapkezelő kutatása alapján továbbra is főként folyószámlán és állampapírban tároljuk fennmaradó pénzünket.

A megtakarítás összege ugyanakkor nem változott érdemben: a lakosság 31 százaléka továbbra is kevesebb mint százezer forinttal rendelkezik, legfeljebb egymillió forintot a válaszadók 37 százaléka, míg ennél nagyobb összeget a válaszadók egyharmada takarított meg. A magyaroknak továbbra is a biztonság, a kiszámíthatóság és a könnyű hozzáférhetőség a legfontosabb szempont a megtakarítási forma kiválasztásánál, így a folyószámla és az állampapír a legnépszerűbb. Ugyanakkor a befektetési célú megtakarítások aránya is nőtt: a megkérdezettek közel egyharmada igyekszik kamatoztatni félretett pénzét.

Habár egyre többen tesznek félre, de nem feltétlenül a várható hozam miatt. Ugyanis a megkérdezettek 35 százaléka lekötés nélkül, folyószámlán, negyedük pedig készpénzben tartja a megtakarításait. A befektetési eszközök közül az állampapír egyre népszerűbb, 12 százalék rendelkezik valamilyen konstrukcióval.

Úgy tűnik, a kiszámíthatóság jóval fontosabb, mint a magas hozam, merthogy a tartósan alacsony kamatkörnyezet ellenére a lakosság nem vált elfogadóbbá a kockázatokkal szemben, a válaszadók továbbra is inkább az alacsony hozamú, de kiszámítható befektetéseket választják. A fő szempont a tőke biztonsága, majd a garantált hozam, a likviditás és a várható magasabb hozam következik.

A Budapest Alapkezelő felmérésében részt vevőktől azt is megkérdezték, hogy mibe fektetnének be egymillió forintot. A válaszadók közel negyede az állampapírra szavazott. A többi lehetséges megtakarítási forma népszerűsége jócskán elmarad ettől, ráadásul a sorban utána következő készpénz és a lekötés nélküli folyószámla hasznot sem termel. – A lakosság határozott kockázatkerülése alapvetően nem kedvez a banki befektetések és a különböző alapok népszerűségének, ennek ellenére bizakodóak vagyunk, hiszen számos olyan konstrukció megtalálható a termékpalettánkon, amelyek kiszolgálják a jelenlegi piaci igényeket és megfelelő alternatívát kínálnak a megtakarítóknak – jelentette ki Kovács Ildikó, a Budapest Alapkezelő vezérigazgatója.

A megkérdezettek hozamelvárását leginkább a korábbi tapasztalatok határozzák meg, ezt követi a személyesen érzékelt pénzromlás mértéke, és csak utána jönnek a hivatalos inflációs adatok. A résztvevők legalább harmada igyekszik tájékozódni a pénzügyekkel, befektetésekkel kapcsolatban, kétharmaduk azonban nem rendelkezik friss információkkal, mert ritkán vagy soha nem néz utána a lehetőségeknek. Az internet, az ismerősök és családtagok a tájékozódás első számú forrásai az objektív elemzések szakértői hírlevelek és pénzügyi tanácsadók ellenében.

– Pénzügyi tanácsadói segítséggel, elemzéseken és tényeken alapuló döntésekkel lehet a legsikeresebb befektetésekbe belevágni. Ha valódi hozamot szeretnénk elérni, akkor egyértelműen szükséges, hogy magas hozampotenciálú termékeket – például részvényeket, hosszú futamidejű kötvényeket – tartalmazó elemeket is beépítsünk a portfólióba, például vegyes alapokon keresztül. A befektetések esetében ajánlott hosszú távon gondolkodni, azonban, ha fontos szempont a likviditás, akkor megtakarításainkat célszerű alacsony kockázatú termékben tartani – javasolja a vezérigazgató.