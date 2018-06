Ezekre figyeljünk, ha rotációs kapát vásárolunk!

Az egyik leghasznosabb kerti gép, amely megkönnyíti az életünket, az a rotációs kapa, másnéven kapálógép. Gyorsabban elvégezhetjük vele a munkát, ezért nem az a kérdés, hogy szükségünk van-e rá, hanem az, hogy melyikre.

Mielőtt megvásárolnánk a rotakapát, jó, ha átgondolunk néhány szempontot, és kicsit utána járunk, milyen típusokból választhatunk.

Mire használjuk?

A rotációs kapát talajművelésre használjuk. Előkészíthetjük a magágyást (másodvetéshez is), fellazíthatjuk a földet, beforgathatjuk a szerves trágyát és gyomtalanítani is lehet vele. Ráadásul egyes típusok fűnyíróként, télen pedig hóekeként is használhatóak.

Mielőtt bármilyen munkát végeznénk vele, meg kell vizsgálnunk a talajt, hogy milyen a föld minősége, mennyire laza vagy kemény, mekkora a nedvességtartalma. Ennek alapján kell meghatároznunk a gép dőlésszögét munka közben, vagy azt, hogy hány csúszótalpat kell rászerelni. Vagy például minél mélyebben szeretnénk megforgatni a talajt, annál kevesebb kapatagot kell felszerelni a kapálógépre.

Újat vegyünk vagy használtat?

Bár természetesen vannak olyan márkák, amelyek hosszú élettartamúak, a használt rotációs kapa vásárlásakor is sok a rizikó. Mivel már nem garanciális általában a gép, ezért nem tudhatjuk, hogy a vonzó áron felül mennyit kell még költenünk a szervizelésére. Ha mégis használtat vennénk, feltétlenül próbáljuk ki munka közben, és alaposan kérdezzük ki az eladót a előtörténetéről.

Az új rotációs kapák esetében ez a helyzet nem áll fenn. Ráadásul az új modellek teljesítménye nagyobb is lehet, könnyebbek, ezért jól irányíthatóak, így valóban óriási segítség az ültetési időszakban. Nem utolsó szempont, hogy kaphatóak hozzá alkatrészek, és szakszervizek is rendelkezésünkre állnak.

Szempontok a választásnál

A kert, a veteményes mérete nagyban befolyásolja, hogy mekkora teljesítményű és munkaszélességű, azaz kapálási szélességű rotációs kapát válasszunk. Illetve szempont, hogy mennyi pénzünk van arra, hogy egy „hobbi” vagy egy szuper profi kapálógépbe ruházzunk be.

Fontos szempont a zaj- és rezgéscsillapítás is, hiszen ha egész nap használjuk, nem mindegy, hogy a csuklónk mennyire fárad el a munkában, és jó lenne, ha a fülünk se csengene másnap. A jó irányíthatóság, a többfokozatú sebesség és a súly is lényeges, hiszen ez mind számít, ha például egy idősebb személy fogja használni a rotációs kapát.

Rotációs kapa típusok

Már elérhetőek a kisebb méretű, elektromos kapálógépek is. Ezek súlyra könnyebbek és kisebb kapálási szélességűek (kb. 15-20 cm), egyszerűbben lehet velük közlekedni. Kisebb földekre, kertekre ideális választás.

A benzines kapálógépek általában nagyobb teljesítményűek. Vannak a közepes 40-50 cm vágásszélességűek, és a nagyobb, 90-100 cm-es változatok is, melyek már a profi, 6-10 lóerős kapálógépek kategóriája. Bár az áruk már húzósabb, de nagy előnyük még, hogy az alapgéphez különböző kiegészítők is vásárolhatóak, például fűnyíró adapter vagy hóeke, így többféle munkát is elvégezhetünk velük a nagy kertekben.