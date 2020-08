Fejleszt és bővít a Balluff

Miközben a Balluff-csoport több leányvállalatánál a tevékenység csökkentésére, illetve megszüntetésére készülnek, Veszprémben a termelés és a termékfejlesztés bővülésére lehet számítani. Több termék gyártása is átkerül a magyar leányvállalathoz 2020 végére.

Az elmúlt év közepétől a többi iparághoz hasonlóan az autóiparban és a beszállítói iparágaiban ugyancsak csökkentek a megrendelői igények, ami érintette a Balluff-csoportot is. Rövid távon kompenzálni tudták a folyamatokat a társaságnál, de a világ gazdasági folyamatainak megtorpanása hosszú távon komoly változtatásokra késztette a cégcsoportot. A vezetőség ezért újragondolta a cég működési struktúráját, és a költségek, illetve a gyártás racionalizálása mellett döntött.

Ennek eredményeként Németországból és Svájcból a termelés jelentős részét áttelepítik Magyarországra, illetve Kínába. A tervek szerint két német és egy svájci telephelyen teljesen megszűnik a szériagyártás és a termékfejlesztés egy jelentős része, és a továbbiakban csak értékesítéssel foglalkoznak majd. Ezek hatására a veszprémi vállalat sokkal szélesebb termékpalettát gyárthat, továbbá erősödik a megyeszékhelyen a kutatás-fejlesztés mérnöki tevékenysége is.

Ötvös Tamás ügyvezető igazgató elmondta, hogy a koronavírus-járvány miatt senkit nem kellett elküldeni a veszprémi gyárból. Munkaidő-­csökkentéssel reagáltak a rendkívüli helyzetre, és elsők között igényelték az állami támogatást, amivel három hónapig kompenzálni tudták a dolgozók fizetését. Augusztus elsejétől továbbra is 20 százalékkal csökkentett munkarendben működnek, tehát péntekenként nem dolgoznak a cégnél. Ha nő a megrendelés, akkor visszaállnak a hagyományos munkarendre.

– A dolgozók megértették, hogy a változtatások a saját érdekükben is történnek, nemcsak a cég érdekében. Az, hogy nem voltak elbocsátások és megoldottuk az első három hónapban a bérkompenzációt, azaz csökkentett munkaidőben százszázalékos béreket biztosítottunk, ezeket mind pozitívan fogadták a dolgozóink – fogalmazott az ügyvezető, aki a csetényi üzemről is jó hírekkel szolgált. Az új üzemben a terveknek megfelelően tavaly januárban indult be a gyártás két műszakban, 60 százalékos kihasználtság mellett. A vállalatcsoport termékpalettájának négy-öt csoportját gyártják itt, ami még tovább bővülhet. Idén már 95 százalékosra növelik a termelőfelületek kihasználtságát. Jelenleg mintegy 65 dolgozót foglalkoztatnak, és annak függvényében növelik hamarosan a létszámot, hogy milyen új termékcsoportokat telepítenek majd Cseténybe.

– A Balluff működőképességének hatékony fenntartása és versenyképességének további növelése érdekében racionalizálja a szervezetét és ezáltal a működési költségeit. A vállalatcsoport egészének kellett újragondolni a működési struktúráját, a költségeit, és ennek az eredménye, hogy a tervezett áttelepítések 2020. december 31-ig, illetve 2021. március 31-ig megvalósulnak – közölte Ötvös Tamás.

Az eddig gyártottakhoz hasonló termékeket és termékcsoportokat telepítenek át a veszprémi vállalathoz, és ide települ a vállalatcsoport központi alapanyag- és félkésztermékraktára. Emiatt egyelőre nincs szükség a létszám jelentős bővítésére, elég, ha a csökkentett üzemmódról visszatérnek a normál termelésre. A Nyugat-Európából átkerülő termékek gyártásával kompenzálják majd azt a többletkapacitást, amivel a veszprémi gyár jelenleg rendelkezik.

– Ha Veszprémet nézem, az év első hét hónapjának eredménye a terveinknek megfelelő, függetlenül attól, hogy a tervezettnél kisebb a gyártási volumenünk, de a költséggazdálkodásunk olyan eredményt hozott, amivel jelen helyzetben elégedettek lehetünk – mondta Ötvös Tamás.