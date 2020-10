Fog még emelkedni az arany ára idén?

Az arany árfolyamának hullámvasútja még nem ért véget. Ez a folyamat másfél éve figyelhető meg. A koronavírus járvány első és második hulláma, valamint a közben komoly megélhetési nehézségeket okozó gazdasági válság meghatározó szerepet játszik ebben. Mi várható a közeljövőben, mondjuk év végéig? – merül fel a kérdés sokakban.

Főként erre voltunk kíváncsiak, amikor Riba Gábor aranykereskedővel beszélgettünk, aki a LakossagiArany.hu szakértője is egyben.

„Nem meglepő, ha változik az arany ára – inkább az lenne meglepő, ha állandó lenne. Először 2018 októberéig mennék vissza, amikor a 2012 év vége óta tartó árfolyamcsökkenés megfordult és meredek emelkedésbe kezdett az arany.

Ez általában akkor történik meg, ha megnő a világon a pénzügyi kockázat és gazdasági válság közeleg. Alig egy évvel később (2019 végén), amikor már nagyon jelentős emelkedést láthattunk az arany árfolyamában, be is következett a válság és az arany ára azóta is folyamatosan emelkedik.”

Miért nő az ár? – kérdeztem tovább.

„Ennek megértéséhez különítsük el a tőzsdei és a fizikai aranyat. Ha nő a pénzügyi kockázat, akkor a befektetésben gondolkodók egyre többen fordulnak a stabil megoldáshoz: a befektetési, vagy lakossági aranyhoz. Ez a megnövekedett kereslet magasan tartja és még tovább növeli a lakossági arany árát.

Annyira, hogy már az ékszerfelvásárlás is elindult, holott az ékszer nem jó befektetés általában, mert sokba kerül és kevés pénzért adható el. A készítési költség és az ÁFA megdrágítja, az alacsony aranytartalom pedig csökkenti az eladási értékét.

Viszont a lakossági arany ÁFA-mentes, aranytartalma 99,9%, a grammonkénti ára mégis versenyképes az ékszerével, és ha el akarjuk adni, akkor jóval több pénzt fizetnek érte. Az igazi értékállóságot a lakossági arany jelenti.”

Mit jelent ez az értékállóság?

„Ha mondjuk egy ilyen 2 grammos aranylapkát megvett volna 20 évvel ezelőtt, akkor kb. 5.000 Ft-ot fizetett volna érte. Ma gond nélkül el tudná adni közel 40.000 Ft-ét. Másik példa: ha havi húszezer forintot félretett volna 200 óta, akkor most lenne 4.800.000 forintja, aminek a vásárlóértéke csak kb. 3 millió forint. Ha ugyanebből a havi húszszer forintból aranyat vett volna, akkor mára majdnem 900 gramm lakossági aranya lenne, ami közel 20 millió forintot ér! És itt jön a lényeg! Ma már nem tud 3 millióból, de ötmillióból sem mondjuk ingatlant venni – de a 20 millióból tudna! Azaz: 900 gramm aranyat most is és 20 évvel ezelőtt is „beválthatta” volna egy ingatlanra. A pénzről ez, sajnos, nem mondható el…

Azt érdemes még tudni, hogy az arany elsődleges funkciója a pénz vásárlóértékének, azaz az infláció negatív hatásainak ellensúlyozása. Ezért hoztuk létre az arany törzsvásárlói programjainkat, aminek a keretében a lakosság is gyűjthet aranyat kis összegekből.

Ez az összegyűjtött arany az ügyfeleinknél van, hiszen mi nem akadályozhatjuk az ő likviditásukat, nem tehetjük őket kiszolgáltatottá. Ráadásul magas a visszavásárlási árunk, amivel kifejezetten jól járnak a partnereink. Ezen kívül van még egy specialitásunk: a törzsvásárlóinknak kedvezőbbé tesszük az arany árát egy különleges kedvezményprogrammal, de ennek a részleteiről érdemes munkatársainknál érdeklődni.

Összességében azt tudom mondani, hogy a legkisebb kockázat még mindig az arany befektetésben van, amihez valójában nem is kell akkora nagy összeg, mint ahogy azt a legtöbben gondolják. Ezenkívül pedig akár magánszemélyeknek, akár vállalkozásoknak is tudunk hasznos információkkal és konkrét aranyprogramokkal segíteni a pénzük értékének megőrzésében.”